Estratto dell'articolo di Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

till lindemann

Il più grande scandalo del rock tedesco scoppia quando Shelby Lynn posta sui social foto di enormi lividi violacei che si è ritrovata sui fianchi e sulle braccia dopo un concerto a Vilnius della band Rammstein. È il 25 maggio. E la 24enne nordirlandese dice di non sapere come se li sia procurati: “Ero troppo fuori di testa, sotto l’influenza di qualcosa. Sono foto della fine e della mattina dopo #rammstein”. La ragazza ricostruisce poi la serata attraverso alcune interviste successive.

Da fan sfegatata del più famoso gruppo rock tedesco, ha trovato sul web notizie su festini post concerto.

i lividi di shelby lynn dopo il concerto dei rammstein 3

Contatta lo staff e viene immediatamente invitata a una pre-party. Lì le offrono dell’alcol e la prima fila del concerto. In alcuni video che lei stessa posta il giorno dopo, è palesemente fuori controllo già durante lo show. […]Quando Till Lindemann, il frontman della band, entra nello stanzino, lei gli spiega che “se sei qui per il sesso, io non lo voglio fare.Il sesso per me è qualcosa di speciale”. Lui si infuria, le intima di rimanere nell’angusta saletta tutta arredata di nero: “No, tu rimani qua dentro!” le urla. Poi tutto si annebbia, tutto si confonde. […]

[…] Ormai le testimonianze rovesciate su tutti i social da una valanga di ragazze da ogni angolo del mondo lasciano pochi dubbi su Lindemann. Tanto che la procura di Berlino ha aperto un’indagine.

till lindemann 9

Denuncia dopo denuncia, sta emergendo uno schema ributtante. […] Dietro l’aura da maledetto, dietro l’icona gotica del rock, si nascondeva un maniaco. E non che il cantante non l’abbia dichiarata, la sua malata predilezione per donne inermi. In una poesia, il frontman dei Rammstein ha ammesso di preferire le donne stordite da Rohypnol.

Il frontman sessantenne avrebbe costruito un vero e proprio sistema per attirare le groupies, neutralizzarle con la cosiddetta “droga dello stupro” e abusare di loro. Complice una “direttrice del casting”, Alena Makeeva, ex collaboratrice di Marilyn Manson, che le avrebbe adescate. Lui, sulle accuse, tace. […]

till lindemann alena makeeva 2

I racconti sui blackout, sugli stupri, sulle ragazze che si sono risvegliate dallo stordimento da droghe con Lindemann nel loro letto o addirittura sopra di loro sono troppi per essere inventati. Testimonianze corredate di video e foto dei festini, screenshot degli scambi di messaggi con Makeeva. E molte delle vittime, una volta uscite allo scoperto, sono state talmente riempite di insulti, minacce, sono state talmente derise che a nessuno può venire il dubbio che lo abbiano fatto per il warholiano quarto d’ora di notorietà.

