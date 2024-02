IL METOO? NON CI INTERESSA PIÙ – IL “NEW YORK TIMES” VERGA UN ARTICOLO SU ERIC ADAMS, SCOTT STRINGER E ANDREW CUOMO, I TRE CANDIDATI ALLA POLTRONA DI SINDACO DI NEW YORK ACCUSATI DI MOLESTIE: NEL CASO DI ADAMS E STRINGER SI TRATTA DELLE SOLITE ACCUSE ARRIVATE CON TRE DECENNI DI RITARDO – CUOMO STA PROVANDO LA STRADA DELLA RIVERGINATION DOPO ESSERE STATO COSTRETTO A DIMETTERSI DA GOVERNATORE DELLO STATO DI NEW YORK NEL 2021 – E PER IL “NYT” LA COLPA SAREBBE TUTTA DI TRUMP CHE…

Estratto dell'articolo di Anna Lombardi per www.repubblica.it

Proprio mentre a New York cambia la legge sugli abusi sessuali, ampliata fino a contenere nella definizione legale di stupro molte forme di contatto sessuale non consenziente, il New York Times nota che i tre potenziali candidati alla poltrona di sindaco – coloro cioè che hanno già annunciato di voler correre: l’attuale primo cittadino Eric Adams, l’ex comptroller Scott Stringer e l’ex governatore Andrew Cuomo – sono accusati di molestie. Certo, alle elezioni della Grande Mela manca ancora più di un anno, giacché si terranno a novembre del 2025. Ma i tre hanno già proclamato le loro intenzioni per tastare il terreno e allettare i necessari donatori.

[…] Scott Stringer, l’ex amministratore dei tre fondi del sistema pensionistico pubblico, ha annunciato solo una settimana fa che avrebbe avviato una raccolto fondi per sfidare l’attuale sindaco Eric Adams alle primarie democratiche del prossimo anno. In realtà lo ha già fatto già nel 2021 quando era considerato uno dei più papabli: se non fosse inciampato proprio in un’accusa di molestie sessuali avvenuta 20 anni prima che lo aveva abbattuto.

Lo stesso Adams è stato di recente accusato di aver aggredito sessualmente una donna trent’anni fa, come lei stessa ha denunciato a novembre. […] l’ex governatore dello Stato Andrew Cuomo che dopo la pandemia […] già guardava alla Casa Bianca e fu poi costretto a dimettersi per le numerose accuse da parte di collaboratrici. Dopo la clamorosa caduta, ora sta contemplando un grande ritorno: incoraggiato dagli ottimi risultati ottenuti in un recente sondaggio.

[…] L’onda lunga del #MeToo si fece sentire un campo politico almeno fino al 2021: quando Andrew Cuomo fu appunto costretto a dimettersi. A determinare il cambio di mentalità, argomenta ora il quotidiano di New York, c’è innanzi tutto l’impunità dell'ex presidente Donald Trump: che continua ad avere appoggio fra i suoi elettori nonostante la sua lunga storia di accuse di pessime condotte sessuali.

E nonostante la condanna da parte di una giuria di Manhattan che l’anno scorso lo ha riconosciuto responsabile di aver abusato sessualmente della scrittrice E. Jean Carroll e pochi giorni fa gli ha imposto di pagarle ben 83,3 milioni come risarcimento danni. I suoi elettori repubblicani – anche i più religiosi – hanno mostrato di non curarsene. […]

