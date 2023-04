LA METRO DI ROMA PEGGIO DI UNA FAVELAS – SU UN VAGONE DELLA LINEA A DELLA CAPITALE, UN UOMO HA SCAMBIATO UNA TURISTA PORTOGHESE PER UNA BORSEGGIATRICE E L'HA AGGREDITA. A QUEL PUNTO È INTERVENUTO IL MARITO DELLA DONNA, CHE HA IMMOBILIZZATO E BLOCCATO A TERRA IL PASSEGGERO, TRA URLA E MINACCE – VIDEO!

Estratto dell'articolo da www.corriere.it

turista portoghese immobilizza un passeggero sulla metro di Roma

Momenti di grande confusione e tensione su un vagone del metrò a Roma. Come si vede in un video diffuso sul canale Telegram Welcome to Favelas, un passeggero è stato bloccato a terra, con una certa decisione, da un altro uomo.

[...] il passeggero immobilizzato aveva a sua volta aggredito una turista portoghese, avendola scambiata per una borseggiatrice. A quel punto sarebbe intervenuto il marito della donna, bloccando il passeggero. Il tutto fra urla e minacce.

turista portoghese immobilizza un passeggero sulla metro di Roma turista portoghese immobilizza un passeggero sulla metro di Roma turista portoghese immobilizza un passeggero sulla metro di Roma