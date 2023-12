18 dic 2023 18:25

LA METROPOLITANA DI ROMA FACCIAMOLA COSTRUIRE AI MILIZIANI DI HAMAS: LORO SI' CHE SANNO COME SCAVARE – L'ESERCITO ISRAELIANO HA SCOPERTO IL PIÙ GRANDE TUNNEL SOTTO COSTRUITO DAI TERRORISTI: “SI ESTENDE PER OLTRE 4 CHILOMETRI, CON UNA PROFONDITÀ DI 50 METRI E ARRIVA A SOLI 400 METRI DAL VALICO DI EREZ” – IL SISTEMA SOTTERRANEO, CHE HA AVUTO UN RUOLO NELL'ATTACCO DEL 7 OTTOBRE, HA UNA LARGHEZZA SUFFICENTE PER FAR PASSARE VEICOLI MILITARI, È DOTATO DI IMPIANTI ELETTRICI E FOGNARI E... – IL VIDEO