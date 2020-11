METTERE LE ALI È GRATIS - LA SCOZIA È LA PRIMA NAZIONE AL MONDO AD APPROVARE UNA LEGGE CHE RENDE I PRODOTTI PER IL CICLO FEMMINILE GRATUITI, INTRODUCENDO IL DIRITTO LEGALE DI AVERE ACCESSO FREE A QUALSIASI TIPOLOGIA DI ASSORBENTE FEMMINILE – CONSIDERANDO CHE IL CICLO MEDIO DI UNA DONNA PUÒ DURARE CIRCA 5 GIORNI, IL COSTO AL MESE SI AGGIRA INTORNO A…

Da "www.huffingtonpost.it"

assorbenti

La Scozia è divenuta la prima nazione al mondo ad approvare una legislazione che rende i prodotti per il ciclo femminile gratuiti.

I membri del Parlamento di Edinburgo hanno votato all’unanimità per approvare la legge portata avanti dall’esponente laburista Monica Lennon, introducendo il diritto legale di avere accesso gratuitamente d’ora in poi a qualsiasi tipologia di assorbente femminile.

assorbente interno

Secondo la legge, le autorità d’ora in poi saranno “legalmente vincolate” a fornire prodotti per il ciclo femminile a gratuitamente a “chiunque ne abbia bisogno”. Lennon ha definito la legge una proposta “pratica e progressiva”, resa ancora più necessaria dalla pandemia e dalla crisi economica da essa generata. La parlamentare, secondo quanto riportano fonti stampa, ha lavorato alla proposta sin dal 2016.

assorbenti

Secondo recenti sondaggi riportati dall’emittente televisiva “Bbc”, considerando il ciclo medio di una donna durare circa 5 giorni, il costo in assorbenti si aggira intorno alle 8 sterline (circa 9 euro) al mese, e circa il 25 per cento delle studentesse (in età scolare o di università) avrebbe dichiarato di avere difficoltà economiche ad acquistare assorbenti, mentre allo stesso tempo il 10 per cento delle giovani in tutto il Regno Unito hanno dichiarato di non essere in grado di acquistarli del tutto.

ASSORBENTE

Secondo altre ricerche, un altro problema è lo stigma sociale: oltre il 70 per cento delle ragazze sotto ai 21 anni dichiarano di sentirsi “fortemente imbarazzate” a comprare assorbenti in luoghi pubblici come supermercati o farmacie.

assorbenti assorbenti

assorbente interno 2 assorbente interno 1 assorbente interno