TUTTI GLI SCATTI PER "VOGUE" DELLA SUPERMODELLA BRASILIANA GISELE BUNDCHEN DAL 2001 AD OGGI – REDUCE DAL DIVORZIO CON LA STAR DEL FOOTBALL AMERICANO TOM BRADY, TORNA SULLA COPERTINA DI VOGUE ITALIA PER IL NUMERO DI MARZO 2023 - DAGLI ANNI '90 LE SUE FOTO FANNO IMPAZZIRE I MASCHIETTI: NELLA COPERTINA DI FEBBRAIO 2018, CON UN ROSSETTO ROSSO FUOCO, INTERPRETÒ MINA

Estratto dell’articolo di Irene Coltrinari per www.vogue.it

gisele bundchen per vogue 16

Nelle copertine scattate da Gisele Bündchen per Vogue Italia c'è un filo conduttore: lo sguardo ed il corpo della top model che dagli anni ‘90 hanno rappresentato una pagina di storia, rendendola una musa ispiratrice e un modello di bellezza.

Il pubblico ha iniziato a riconoscere ovunque i suoi meravigliosi capelli e le sue fattezze angeliche, ma con gli anni anche a conoscere il suo impegno ambientale e le sue idee sulla meditazione. Scorrendo virtualmente le pagine di Vogue Italia, ripercorriamo dal 2001 a marzo 2023 la costruzione e l'evoluzione di Gisele attraverso le immagini che l'hanno immortalata, con focus trucco, capelli e pelle.

La cover di Vogue Italia di Marzo 2023 immortala una Gisele inedita, partendo dallo stravolgere uno dei suoi punti di forza, i capelli. L'hair artist Ali Pirzade dona all'iconica chioma della modella brasiliana in quattro nuove tonalità di colore e cinque styling diversi.

gisele bundchen per vogue 9

La prima acconciatura, ad effetto bagnato che scolpisce la chioma porpora abbinata a sopracciglia dello stesso colore rivelano una Gisele audace, che abbraccia un'avanguardia beauty moderna con le sopracciglia sottilissime, tinte di rosso con lo stesso prodotto che la make-up artist Ana Takahashi ha usato per le labbra. […]

Durante la sua carriera Gisele Bündchen ha dimostrato una versatilità impressionante, ma mai come nell'interpretazione di Mina nella cover del febbraio 2018 si è calata nei panni di una diva italiana così profondamente da fondersi con l'immagine di Mina. […]

Gisele si muove libera nei suoi spazi del cuore, con i suoi figli e la sua felpa bucata, in un servizio che avvicina il pubblico alla personalità della top model. Tramite lo sguardo di Jaime Hawkensworth, Gisele si mostra nella surreale tranquillità di una giornata passata tra rituali di meditazione all'aperto - che pratica da quando era appena ventenne - e momenti da mamma, anticipando gli scatti che enfatizzano la bellezza della quotidianità realizzati tra le mura domestiche nel biennio 2020-2021, causa pandemia. […]

gisele bundchen per vogue 17

Il vero lusso è prendersi cura di se stessi, e tutto parte dalla pelle, l'organo più diffuso in tutto il corpo. Questo concetto guida il servizio di Giugno 2013 in cui Gisele è protagonista di scatti che la immortalano in una day spa alla ricerca dell'armonia tra il benessere di viso, corpo e mente. […]

Le immagini della copertina di Dicembre 2010 di Vogue Italia raccontano uno spaccato della storia del model look. Gisele appare con la pelle luminosa, gli occhi definiti da uno smokey eyes nero e i punti luce posizionati dall'artefice del look da copertina, Pat McGrath, nell'angolo interno dell'occhio e sull'arcata sopraccigliare per raccogliere tutta la luce dai flash. […]

