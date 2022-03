METTETE LA NONNA IN FREEZER – NONOSTANTE LO SPIRITO DA COMBATTENTE, LA REGINA ELISABETTA HA DOVUTO RINUNCIARE AL COMMONWEALTH DAY: LA SOVRANA, APPENA GUARITA DAL COVID, HA PROBLEMI A MUOVERSI ED È CHIARA LA VOLONTÀ DI FARLA ARRIVARE SULLE SUE GAMBE ALLE CELEBRAZIONI PER I 70 ANNI DI REGNO – MA AI FESTEGGIAMENTI DI GIUGNO NON È PENSABILE CHE…

Chiara Bruschi per “il Messaggero”

«In questo anno del mio Giubileo di platino, sono felice di rinnovare la promessa che ho fatto nel 1947: la mia vita sarà sempre devota al servizio». Con questo messaggio diffuso nel giorno del Commonwealth Day, la regina Elisabetta ha voluto rimarcare che il proprio impegno non verrà meno, nonostante le condizioni di salute siano sempre più precarie. La sovrana, infatti, guarita dal Covid da poco più di una settimana, ha dovuto rinunciare alla cerimonia che ogni anno si tiene nell'abbazia di Westminster il secondo lunedì di marzo per celebrare «la famiglia di nazioni» di cui è il capo, con i suoi 2,5 miliardi di cittadini.

Quello di ieri sarebbe stato il suo primo evento pubblico dallo scorso ottobre, quando era stata ricoverata per accertamenti non meglio precisati relativi alla sua mobilità. Al suo posto, come oramai sempre più spesso accade, ha mandato invece il figlio Carlo e la moglie Camilla, i futuri re e regina consorte, affiancati dal nipote William con la moglie Kate. Una decisione annunciata alcuni giorni fa ma inattesa: sui depliant che illustrano il programma della giornata, il suo nome compariva ancora tra i partecipanti, ai quali era chiesto di alzarsi in piedi al suo arrivo.

Non è più un segreto, oramai, che nonostante lo spirito sia sempre quello imbattuto di un tempo, le condizioni fisiche della regina non le permettano di continuare ad avere un calendario di impegni troppo fitto. Di recente, inoltre, il suo staff ha reso noto che Elisabetta II non si trasferirà più a Buckingham Palace ma continuerà a vivere a Windsor, la residenza da lei prediletta, dove si è rifugiata dall'inizio della pandemia ma che si trova lontano dalle altre sedi istituzionali. E pare sia stata proprio la distanza tra Londra e Windsor a convincere il suo entourage che forse sarebbe stato meglio evitarle ulteriori spostamenti.

Da tempo la regina, che di recente ha dichiarato «di non potersi più muovere» ma ha escluso al momento di usare una carrozzina, cammina con il supporto di un bastone e pare che non riesca a portare a passeggio i suoi amatissimi corgi da ben sei mesi. Fonti di palazzo fanno sapere che dal punto di vista fisico, «in questo periodo la regina si trova ad affrontare giorni buoni e giorni meno buoni», e che oramai l'erede «Carlo ricopre un ruolo di managing director» della firm a tutti gli effetti, avendo accesso da tempo ai documenti governativi come «lettore numero 2» (la regina è indicata come lettore numero 1).

GLI IMPEGNI IN ARRIVO Vista la sua assenza di ieri, i media britannici stanno mettendo in discussione un altro importante appuntamento previsto per il 29 di marzo sempre nell'abbazia di Westminster a Londra, la cerimonia in onore dell'amato Filippo, morto a 99 anni lo scorso 9 aprile. A causa delle restrizioni anti Covid, al funerale avevano partecipato un massimo di trenta persone e quello del 29 marzo si prefigura come un omaggio più solenne. Per agevolare la presenza alla sovrana, la cerimonia è stata ridotta a 50 minuti e invece di entrare dall'ingresso principale e percorrere la lunga navata si sta pensando a un ingresso laterale.

Circostanze che tuttavia rischiano di non essere sufficienti. 96 anni il prossimo 21 aprile, Elisabetta II si appresta a celebrare 70 anni di regno con una serie di eventi che culmineranno nei giorni di festa del 2,3 4 e 5 giugno. Tuttavia il biografo reale Robert Jobson non ha dubbi: chi pensa di vedere la regina ai numerosi eventi previsti in suo onore, purtroppo resterà deluso. Le sue condizioni di salute non le permetteranno di essere presente a concerti e ricevimenti ma l'unico momento in cui apparirà in pubblico sarà il tradizionale saluto dal balcone di Buckingham Palace, al termine della parata Trooping the Colour.

