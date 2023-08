METTETEVI COMODI, TRUMP HA INIZIATO IL SUO SHOW! – DIETRO LA FOTO SEGNALETICA DEL PUZZONE, C’È L’ENNESIMA TROLLATA: L’EX PRESIDENTE SAPEVA ESATTAMENTE CHE QUELLA FACCIA SAREBBE DIVENTATA IL MEME PERFETTO E, INFATTI, SUL SITO DELLA SUA CAMPAGNA ELETTORALE HANNO INIZIATO A VENDERE MAGLIETTE E TAZZE – L’ESPERTO DI LINGUAGGIO DEL CORPO: “ERA TUTTO CALCOLATO. CON QUELLO SGUARDO DA TERMINATOR VUOLE LANCIARE UN AVVERTIMENTO AGLI AVVERSARI…”

1. DONALD TRUMP E LO SGUARDO DA TERMINATOR. L’ESPERTO DEL LINGUAGGIO DEL CORPO: “UN AVVERTIMENTO AGLI AVVERSARI”

DAGONEWS

merchandising con la foto segnaletica di trump 3

Lo sguardo da Terminator di Trump nella foto segnaletica? Secondo un esperto di linguaggio del corpo, è “un avvertimento” agli avversari.

L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha detto al "Daily Express US" che lo sguardo “maligno” dell’ex presidente mostra perché è “un maestro della comunicazione popolare”: «Il linguaggio del corpo della sua foto segnaletica sembra creato artificiosamente per essere usato per magliette, GIF e merchandise dei suoi sostenitori.

E' uno sguardo minaccioso di chi vuole lanciare un avvertimento. È uno sguardo che potrebbe aver usato nei tempi di “The Apprentice”, ma non è uno sguardo che ha usato durante il suo periodo alla Casa Bianca, almeno non in pubblico. Le sue sopracciglia sono aggrottate e il mento abbassato. La sua bocca suggerisce una sfida, ma sono gli occhi che sembrano voler raggelare il sangue dei suoi nemici. Fa pensare a un uomo che vuol comunicare che, come “Terminator, tornerà».

merchandising con la foto segnaletica di trump 2

2. I GADGET CON LA FOTO SEGNALETICA DI TRUMP SONO GIÀ PRONTI E FINANZIANO LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

Estratto dell'articolo di www.rainews.it

L'ex presidente USA Donald Trump è stato arrestato nel carcere di Atlanta e poi rilasciato con una cauzione di 200mila dollari. La foto segnaletica è diventa un'icona, in poche ore ha fatto il giro del mondo. La campagna elettorale Make America Great Again (Maga) 2024, per la corsa alla Casa Bianca, ha già cominciato a usarla come merchandising ufficiale.

merchandising con la foto segnaletica di trump 4

34 dollari per una maglietta, 15 per una tazza. Ma c'è anche altro da acquistare, e tanto altro arriverà sicuramente. Il Tycoon si è mostrato ancora una volta scaltro nel tentare di girare a suo favore gli eventi problematici che lo riguardano.

