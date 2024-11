METTI INSIEME BERNARD ARNAULT, AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI E GIORNALISTI E LA SPY STORY È SERVITA - IL FONDATORE E CEO DI LVMH SARÀ SENTITO COME TESTIMONE AL PROCESSO DI BERNARD SQUARCINI, EX CAPO DEI SERVIZI INTERNI FRANCESI VICINO A SARKOZY: LO 007 È ACCUSATO DI AVERE INFILTRATO E SORVEGLIATO ILLEGALMENTE DAL 2013 AL 2016 LA PICCOLA REDAZIONE DEL GIORNALE "FAKIR", FONDATO DALL’ALLORA MILITANTE DELL’ESTREMA SINISTRA FRANÇOIS RUFFIN - SQUARCINI SAREBBE STATO INGAGGIATO DAI VERTICI DI LVMH CHE…

Estratto dell’articolo di S. Mon. per il “Corriere della Sera”

Bernard Arnault, il fondatore e ceo di Lvmh, dovrebbe essere ascoltato […] in qualità di testimone al processo di Bernard Squarcini, ex capo dei servizi interni francesi vicino a Nicolas Sarkozy.

Squarcini è accusato di avere infiltrato e sorvegliato illegalmente dal 2013 al 2016 la piccola redazione del giornale di Amiens Fakir , fondato dall’allora militante locale dell’estrema sinistra François Ruffin, diventato in seguito deputato della France insoumise (per poi uscire dal partito in polemica con il suo capo Jean-Luc Mélenchon). Squarcini sarebbe stato ingaggiato dai vertici di Lvmh, in particolare dall’allora vicepresidente Pierre Godé, morto nel gennaio 2018.

Nei giorni scorsi i magistrati hanno sentito come testimone François Ruffin, che ha ripercorso la genesi del suo film documentario Merci patron! , uscito nel 2016. I protagonisti del film sono Jocelyne e Serge Klur, una coppia di operai che lavoravano in una fabbrica di vestiti Kenzo (gruppo Lvmh) nel Nord della Francia, licenziati e ridotti in povertà dopo che la produzione è stata delocalizzata in Polonia.

Con stile ispirato ai film dell’americano Michael Moore, Ruffin entra in scena e suggerisce alla coppia di disoccupati, assieme alle ex commesse dei grandi magazzini Samaritaine che hanno ugualmente perso il lavoro, di portare il loro caso all’assemblea generale di Lvmh, il gruppo del lusso più grande del mondo. Il film contiene anche i colloqui, registrati con una telecamera nascosta, tra i signori Klur e gli uomini di Squarcini che cercano di dissuaderli.

Nei giorni scorsi il principale imputato, Bernard Squarcini, ha negato le accuse

[…] Bernard Arnault è stato già sentito nel 2019 in qualità di testimone dall’ispezione generale della polizia nazionale, e in quell’occasione aveva dichiarato che Bernard Squarcini era stato ingaggiato non da lui ma dal vicepresidente Pierre Godé, che non lo aveva messo al corrente delle sue iniziative.

