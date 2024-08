28 ago 2024 10:02

METTI MAMMA IN FREEZER E INTASCA LA PENSIONE! – IN PROVINCIA DI CAGLIARI UN 54ENNE HA NASCOSTO PER DUE ANNI IL CADAVERE DELLA MADRE MORTA NEL CONGELATORE DI CASA PER CONTINUARE A PERCEPIRE LA SUA PENSIONE – L'UOMO È STATO DENUNCIATO PER OCCULTAMENTO DI CADAVERE E TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO – ORA L'AUTOPSIA DOVRA’ STABILIRE LE CAUSE DEL DECESSO DELL’ANZIANA...