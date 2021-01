30 gen 2021 09:55

METTI LA MAMMA IN FREEZER – IN GIAPPONE UNA DONNA È STATA ARRESTATA PER AVER TENUTO NASCOSTO IL CADAVERE DELLA MADRE IN UN CONGELATORE PER 10 ANNI! LO HA FATTO PERCHÉ TEMEVA DI ESSERE SFRATTATA SE IL COMUNE DI TOKYO LO AVESSE SCOPERTO. È STATO TUTTO INUTILE, VISTO CHE È STATA COSTRETTA COMUNQUE A LASCIARE L’APPARTAMENTO PERCHÉ NON PAGAVA L’AFFITTO…