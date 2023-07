METTIAMOCI UNA "X" SOPRA - RICCARDO LUNA: "PER ELON MUSK LA X È IL SIMBOLO CON CUI CONQUISTARE IL MONDO: C'ERA UNA X NEL PRIMO MODELLO DI AUTO ELETTRICA DI TESLA; C'È UNA X NEL NOME DELLA SUA SOCIETÀ PER VIAGGI SPAZIALI, SPACEX; E C'È UNA X ANCHE NEL NOME DELL'ULTIMA ARRIVATA, X-AI, LA STARTUP CON ENTRA NELLA PARTITA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE. L'IDEA DI CAMBIARE TWITTER PER FARNE X.COM NASCE DA PRIMA CHE MUSK CONCLUDESSE LO SCIAGURATO AFFARE DI COMPRARE LA SOCIETÀ DEI TWEET PER LA FOLLE CIFRA DI 44 MILIARDI DI DOLLARI"

Estratto dell'articolo di Riccardo Luna per "la Stampa"

Dopo aver licenziato più di seimila dipendenti in nove mesi (l'80 per cento della forza lavoro) ieri Elon Musk ha fatto fuori anche l'uccellino più famoso del web […] Da ieri il logo di Twitter è diventato una "X" e presto cambierà anche il nome, non ci sono dubbi. Poteva andarci peggio: uno dei dieci figli di Musk, il primo nato dalla cantante Grimes nel 2020, si chiama "X-AE A-12" […]. Non preoccupatevi di impararlo a memoria: per tutti il bimbo si chiama soltanto X.

Quella di Musk per la X è una ossessione che ha almeno 24 anni. Lo sappiamo con certezza perché nel 1999, agli inizi della sua folgorante carriera da imprenditore, lanciò una startup per rivoluzionare il sistema bancario e la chiamò X.com. Quando qualche tempo dopo la unì con la startup di Peter Thiel e Max Levchin, la nuova società prese il nome di PayPal e lui ci restò malissimo. La discussione che ci fu all'epoca, riportata ieri dal biografo Walter Isaacson, è interessante perché ci aiuta a capire quello che Musk ha in testa adesso.

Insomma Musk ai tempi, quando capì di aver perso la partita con i suoi soci, provò a far sì che la società si chiamasse almeno X-PayPal con l'idea che presto si sarebbe sbarazzato della seconda parte del nome. Ma gli altri due fondatori gli fecero presente che PayPal in inglese vuol dire l'amico che ti aiuta a pagare, che esattamente quello che PayPal si proponeva di fare[…]Al chè Musk avrebbe detto: «Se vuoi fare un sistema di pagamenti di nicchia, PayPal può funzionare. Ma se invece vuoi conquistare il sistema finanziario del mondo, allora il tuo nome deve essere X».

Ecco, per Elon Musk la X è essenzialmente questo: il simbolo con cui conquistare il mondo. […]c'era una X nel primo modello di auto elettrica di Tesla; c'è una X nel nome della sua società per viaggi spaziali, SpaceX; e c'è una X anche nel nome dell'ultima arrivata, X-AI, la startup con cui prova a rientrare nella grande partita dell'intelligenza artificiale. L'idea di cambiare Twitter per farne finalmente X.com nasce da prima che Musk concludesse quello sciagurato affare comprando la società dei tweet per la folle cifra di 44 miliardi di dollari (folle, rispetto al valore di mercato).

Nella biografia di Musk, che deve ancora essere pubblicata ma che ieri Walter Isaacson ha spoilerato, ovviamente su Twitter, si spiega che poco prima della firma, Musk alle 3 e 30 del mattino mandò un messaggio a Isaacson dicendo di «essere molto eccitato per avere la possibilità di realizzare finalmente il sogno di X.com., come sarebbe dovuto essere, usando Twitter come un acceleratore».

Quale era il sogno di X.com e come Twitter può realizzarlo lo ha spiegato lui stesso: diventando una app universale, un po' piattaforma finanziaria e un po' social network, qualcosa che nel mondo esiste solo in Cina dove Wechat svolge effettivamente entrambe le funzioni.[…] Si vedranno? Può darsi.

Ma intanto sono altre le novità che il mondo aspetta da Twitter: il 25 agosto entra in vigore il Digital Services Act dell'Unione europea. Prevede norme stringenti per le piattaforme che dovranno impegnarsi per contrastare la diffusione di contenuti falsi, diffamatori e violenti. Non sarà una passeggiata per Twitter o per X.

