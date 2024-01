MEZZI IGNUDI E PROMISCUI: HO VISTO LEI, ACCANTO A LUI, ACCANTO A ME - A NEW YORK, NEL LUSSUOSO "BATHHOUSE FLATIRON", PROPONGONO I PARTY IN UN’ENORME SAUNA: POSSONO PARTECIPARE FINO A 100 PERSONE E L’ACCESSO È CONSENTITO FINO A MEZZANOTTE - C’È CHI È DISPOSTO A SGANCIARE 85 DOLLARI PER UN PASS GIORNALIERO - L'IDEA E' TENERE UN PO' DI GENTE, SUDATA E IN COSTUME, IN UN LUOGO CALDO, PER "SOCIALIZZARE"

DAGONEWS

party in sauna a new york 6

A New York non sanno più che inventarsi per scopare. Nel lussuoso BathHouse Flatiron si sono inventati i party in un’enorme sauna dove i fanatici della sudata e delle temperature proibitive possono attaccare bottone mezzi nudi. Al party possono partecipare fino a 100 persone che fino a mezzanotte possono tentare di avere un approccio sexy con la persona seduta accanto.

«Siamo molto concentrati sull'illuminazione corretta dello spazio in modo che le persone siano esteticamente accattivanti» ha detto il co-fondatore Travis Talmadge - Abbiamo costruito questi spazi in modo che più persone e gruppi possano entrarci insieme, sentirsi a proprio agio ed entrare in contatto».

party in sauna a new york 2

I frequentatori delle spa pagano da 60 a 85 dollari per un pass giornaliero per utilizzare i servizi. Ma per alcuni le dimensioni della sauna, sebbene sexy, sono quasi intimidatorie. «Onestamente sono rimasto senza parole quando sono entrato nello spazio - ha detto Brian Morr, 33 anni, un fotografo che vive nel West Village - La sauna è più grande del mio appartamento. È piuttosto umiliante, per non dire altro».

