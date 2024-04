NEL MEZZO DEL CAMMINO DI NOSTRA VITA… UNA BOTTA DI CULO – UN PELLEGRINO HA VINTO UN BEL BOTTINO AL SUPERENALOTTO MENTRE STAVA PERCORRENDO LA VIA FRANCIGENA – IL CAMMINATORE SI È FERMATO IN UN BAR DI SIENA PER GIOCARE LA SCHEDINA E SE N’È ANDATO. ORA POTRÀ INCASSARE IL PREMIO OTTENUTO GRAZIE A UN SISTEMA IN ABBONAMENTO: HA VINTO PIÙ DI…

Mai cammino è stato così fruttuoso per un pellegrino. Ed è così che un camminatore si ritrova all’improvviso con in tasca più di 52.000 euro (da cui va tolto il 20% di tasse) grazie a una giocata al SuperEnalotto.

È accaduto a Siena, al punto vendita Sisal al bar Romana in via Pantaneto, dove è stato centrato un 5 […] da 52.146,15 euro. A raccontare il colpo di fortuna a “La Nazione” è il titolare del bar Paolo Bechelli con la sua socia Silvia Pedani: “La schedina vincente è stata giocata o venerdì sera tardi con un sistema in abbonamento o sabato mattina all’alba […]”.

Il racconto poi entra nei particolari: “Di solito apro il bar alle 5.45. Sabato mattina alle 6 è venuto a fare colazione un gruppo di pellegrini. La parlata era del nord Italia. Il tempo di un caffè e una giocata, poi si sono messi in cammino lungo la Via Francigena. Certo questa persona ha trovato una bellissima sorpresa nell’uovo di Pasqua”.

Un bel colpo di fortuna, che comunque non è nuovo al bar Romana […]: “Nel 1994 abbiamo messo il Totocalcio, mentre il SuperEnalotto è arrivato nel 1998/99. La prima maxi-vincita è stato un “tredici” da 520 milioni di lire nel 1994 – ricorda Bechelli – l’anno dopo ce n’è stato un altro da 2-300 milioni di lire e l’anno dopo ancora, uno da 100 milioni”.

Ma anche il SuperEnalotto aveva già fatto capolino da queste parti: “C’è stata una vincita al SuperEnalotto da 56mila euro […]”.

