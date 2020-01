18 gen 2020 08:44

MI FACCIA IL PIACERE DI NON SCHEDARMI - LA UE FRENA SUL RICONOSCIMENTO FACCIALE: SI PENSA A UN BANDO PER 5 ANNI IN ATTESA CHE VENGANO INTRODOTTE NUOVE REGOLE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. ECCEZIONI AL DIVIETO POTREBBERO ESSERE FATTE PER PROGETTI DI SICUREZZA, RICERCA E SVILUPPO - I PAESI UE INOLTRE DOVREBBERO NOMINARE UN'AUTORITÀ PER MONITORARE LE NUOVE NORME