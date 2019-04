MI MASTURBO COL TURBO - A CREMONA UN 45ENNE VA AL BAR E INIZIA A SMANACCIARSI L’AUGELLO MA QUANDO ARRIVANO I CARABINIERI FA LO GNORRI: “E’ COLPA DEL PRURITO…” - IN PROVINCIA DI TREVISO UN PORCELLONE 40ENNE SI TOCCA INSEGUENDO LE RAGAZZE, MOLTE DELLE QUALI MINORENNI, CHE PARTECIPAVANO A UNA CORSA ORGANIZZATA DALL'AVIS

1 - SI MASTURBA DAVANTI ALLA BARISTA: "E' COLPA DEL PRURITO"

Al termine degli accertamenti di rito i Carabinieri di Cremona hanno deferito per atti osceni un 45enne, nato a Cremona e residente a Gussola. L’uomo è stato identificato quale responsabile dei fatti accaduti il 27 febbraio alle ore 14.15, all’interno di un bar di Cremona: a incastrarlo sono state le riprese delle telecamere interne dell’esercizio, che lo hanno colto mentre si masturbava alla presenza di una barista e di altri avventori. Il 45enne è poi scappato, non appena sono stati chiamati i Carabinieri.

Successivamente rintracciato ed identificato, l’uomo si è giustificato dicendo di doversi toccare per un forte prurito causatogli da una patologia eritematosa nelle parti intime, di cui soffre e di cui, in ogni caso, non ha prodotto alcuna documentazione. Alla luce della visione del filmato, delle testimonianze raccolte, in primis della giovane barista e dei precedenti specifici a suo carico, il 45enne gussolese è stato pertanto denunciato.

2 - CHOC ALLA CORSA DELL'AVIS: MANIACO SI MASTURBA DIETRO LE RAGAZZE CHE CORRONO

Un gesto vergognoso e osceno ha scosso le numerose partecipanti della corsa non competitiva organizzata dall'Avis di Montebelluna sul Montello sabato scorso. La manifestazione sportiva aveva raccolto numerose adesioni ma è stata rovinata da uno spiacevole episodio denunciato sui social nelle scorse ore.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", una signora che aveva preso parte alla corsa ha raccontato come, durante la gara, un signore sulla quarantina sia comparso all'improvviso lungo il tragitto mettendosi tra lei e un gruppo di ragazzine tutte minorenni. Senza che le giovani (età massima 13 anni) se ne accorgessero l'uomo ha iniziato a seguirle e all'improvviso ha iniziato a masturbarsi dietro di loro. Un gesto scioccante denunciato dalla signora che aveva assistito alla scena ai volontari della Protezione civile.

La segnalazione è arrivata però troppo tardi e l'uomo è riuscito a far perdere le sue tracce lungo il percorso. Vestito con una tuta grigia e un marsupio a tracolla, il quarantenne sarebbe comparso all'improvviso al termine di una salita, lungo un tratto piano e ha agito senza farsi notare dalle ignare ragazzine. Stando alla segnalazione della donna le giovani non sarebbero state toccate dal maniaco ma ora, sul Montello, la preoccupazione di chi va a correre è aumentata a dismisura. L'allarme sui social ha fatto partire la caccia all'uomo ma il maniaco, per il momento, resta a piede libero.