MI MASTURBO COL TURBO – UN 40ENNE SI SPOGLIA DI FRONTE A UN LICEO DI PESARO E INIZIA A TOCCARSI DAVANTI A UNA RAGAZZA. CON I POLIZIOTTI HA PROVATO A GIUSTIFICARSI DICENDO CHE ERA STRAFATTO DI ANFETAMINE E PER QUESTO AVEVA L’ORMONE A MILLE

Luigi Benelli per www.corriereadriatico.it

Fatto di amfetamine e con l’ormone a mille si denuda davanti a una giovane nella zona del liceo artistico Mengaroni, proprio all’uscita dei ragazzi a fine mattinata. Denunciato. Il fatto è accaduto giovedì alle 13 quando in particolare una ragazza ha dato l’allarme alla Polizia perché un 40enne oriundo gli si è parato davanti masturbandosi.

Sul posto è intervenuta la volante della Polizia che ha trovato l’uomo ancora nudo, con la lampo dei pantaloni slacciata.

È stato bloccato e portato in questura. Ha detto ai poliziotti di aver assunto metamfetamine, droghe che hanno scatenato le fantasie sessuali del 40enne, rendendolo disinibito e fuori di sè. Non certo una giustificazione che lo ha tenuto al riparo dalle conseguenze.

È stato quindi denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Per ora non ci sono altri provvedimenti adottati anche se in casi simili si rischia anche la tentata violenza sessuale, aggravata dal luogo dove è stata commessa, ovvero vicino a una scuola. La Volante della Polizia ha anche rintracciato un noto spacciatore nella zona del riminese.

Si tratta di un 20enne tunisino che sin dal suo arrivo in Italia, nel 2019, si è messo in evidenza in Romagna nel mondo dello spaccio. Avendo avuto il divieto di dimora nella provincia riminese, ha pensato bene di sconfinare a Pesaro, pur essendo irregolare sul territorio italiano. Ma i poliziotti lo hanno trovato e lo hanno accompagnato al centro per i rimpatri. Il giovane sarà espulso. Molto probabilmente anche a Pesaro si sarebbe messo in mostra nell’ambito dello smercio delle droghe.