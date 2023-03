IL “BEL RENE’” CE LE HA FATTE COME UN FRAPPE’ – “HO LE MANI A PEZZI PER LE MANETTE, MI PROCURANO DOLORE AI POLSI”, RENATO VALLANZASCA, PROTAGONISTA DELLA "MALA" DI MILANO, IN TRIBUNALE PER LA RICHIESTA DELLA PROCURA DI APPLICARGLI L'ISOLAMENTO DIURNO PER ULTERIORI 6 MESI, PROTESTA: “ALLA PROSSIMA UDIENZA NON CI SARÒ” - LA DIFESA CHIEDE IL DIFFERIMENTO DELLA PENA CON DETENZIONE DOMICILIARE IN UNA STRUTTURA…