10 apr 2023 18:20

MI SI NOTA DI PIÙ SE VENGO E ME NE STO IN DISPARTE O SE NON VENGO PER NIENTE? – IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN SONO IN PIENA SINDROME DA “ECCE BOMBO”: NON HANNO ANCORA CONFERMATO LA LORO PRESENZA ALL’INCORONAZIONE DI RE CARLO III, CHE SI TERRÀ IL 6 MAGGIO. I DUE AVREBBERO DOVUTO CONFERMARE ENTRO IL 3 APRILE, E INVECE, ANCORA NIENTE. E IL FRATELLO DI HARRY, WILLIAM, È FURIOSO - I TABLOID: “I RAPPORTI TRA LORO NON SONO MAI STATI COSÌ AI FERRI CORTI…”