MI VACCINO DAL VICINO - DA QUANDO PECHINO HA ALLEGGERITO LE RESTRIZIONI SUI VIAGGI, 998MILA CINESI HANNO RICHIESTO UN PERMESSO D'INGRESSO A HONG KONG O MACAO, DIVENTATE LE METE PREFERITE PER FARSI SOMMINISTRARE UNA DOSE DEL VACCINO PFIZER – ALCUNE COMPAGNIE PRIVATE STANNO ORGANIZZANDO PACCHETTI PER I LORO DIPENDENTI E GLI OSPEDALI SONO SOMMERSI DALLE PRENOTAZIONI - SI TEME UNA NUOVA ONDATA DI CASI IN VISTA DEL CAPODANNO IL 21 GENNAIO E...

vaccini cina

Estratto dell’articolo di Gianluca Modolo per “la Repubblica”

[…] Con la riapertura dopo tre anni della frontiera, domenica scorsa, tra Cina continentale e Hong Kong, il Porto Profumato sta diventando la meta preferita per venire a farsi somministrare una dose di BioNTech, il vaccino della Pfizer[…].

Yoyo, 36enne di Pechino, è stata una delle prime sei persone "fortunate", arrivata qui alla Virtus Medical Tower, al 122 di Queen's Road Central, in questa che è già la nuova mecca del turismo vaccinale per i cinesi che sbarcano in città. «Ho tre dosi del cinese Sinovac, ma un siero bivalente come quello che danno qui, da noi non è ancora disponibile». Si è registrata sul sito della clinica privata prima di partire, una visita di routine e poi alla cassa a pagare: 1.800 dollari hongkonghesi, 225 euro.

vaccino cina

[…] ci racconta il dottor Che Chung Luk, vicepresidente della Virtus Medical «[…] Sono già 300 le persone che ci hanno scritto per avere informazioni. […]nelle prossime settimane ci aspettiamo un numero sempre maggiore di persone. Servirà prenotarsi online, vogliamo che tutto sia organizzato al meglio e non creare caos con code fuori dalla clinica che possano provocare assembramenti, […] So anche di compagnie private che stanno organizzando pacchetti per i loro dipendenti: volo, hotel, shopping nelle boutique del centro e dose di vaccino».

vaccino cina

Poco più lontano, verso Causeway Bay, c'è un altro ospedale privato che offre lo stesso servizio. […] Per attirare clienti cinesi, pure la Citic Bank sta offrendo ai correntisti una dose di siero mRna se effettuano un deposito di 4 milioni di dollari di Hong Kong (500mila euro).

[…] Come a Hong Kong, anche a Macao esiste un accordo tra la BioNTech e la Fosun per importare i vaccini. Da quando Pechino ha alleggerito le restrizioni sui viaggi, 998mila cinesi hanno richiesto un permesso d'ingresso a Hong Kong o Macao: un aumento del 147,6%.

vaccino cina

[…] Un nuovo studio dell'Università di Pechino sostiene ora che circa 900 milioni di persone sono state contagiate, il 64% dei cinesi. […] E i casi aumenteranno nelle zone rurali in vista del Capodanno, il 21 gennaio. Se nelle grandi metropoli l'ondata sembra essere passata, è proprio nelle campagne che ora la Cina teme un nuovo tsunami di casi. E di morti.

Per le autorità (che hanno smesso di pubblicare il bollettino quotidiano, d'ora in poi sarà mensile) i morti da Covid, dal 7 dicembre, sarebbero meno di 40. Stime di istituti come Airfinity, invece, dicono che in realtà sono stati già 209mila ed entro fine aprile arriveranno a 1,7 milioni. […]

coronavirus cina

Dopo la lite con Pfizer sul prezzo del Paxlovid (2mila yuan a scatola), unico farmaco anti-Covid straniero approvato in Cina, ieri Astra-Zeneca ha firmato un accordo con la cinese Genertec per l'import di un altro farmaco contro il virus: Evusheld.