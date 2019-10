3 ott 2019 16:27

MI VEDI O NON MI VEDI? LA SPETTACOLARE MIMETIZZAZIONE DI UN PESCE PRETE È STATA RIPRESA A 36 METRI DI PROFONDITÀ NEL MAR MEDITERRANEO – LA CREATURA “ALIENA” HA USATO LE PINNE PER FARSI SPAZIO NELLA SABBIA E HA MOSTRATO LA LINGUA PER ATTIRARE LA SUA PREDA – TRA LE SUE ARMI LETALI C’È ANCHE LA…(VIDEO)