DAGONOTA

fedez a miami 5

Miami ancora? Mentre la Ferragni è a Milano a lottare contro tutto e contro tutti, la seconda metà dei Ferragnez posta beato foto da Miami, dove si è recato insieme all’inseparabile assistente Eleonora Sesana. Sedili vicini e stesso film durante il volo. Da tempo si dice che i due influencer vivano da separati in casa, ma ora si sono separate anche le case. E forse ora Chiara comincia a non avere più Fedez

Fedez È Volato A Miami, Chiara Ferragni A Casa Con I Bambini

Estratto dell’articolo di www.tgcom24.mediaset.it

Fedez a Miami, Chiara Ferragni a Milano. Continua la separazione tra il rapper e l’influencer che va in scena ormai da settimane. Lui è volato in America con il suo staff, lei posta dall’appartamento meneghino mentre gioca con Leone e Vittoria o guarda la tv con la sua combriccola. Nessun richiamo l’uno all’altra. Neppure un saluto tra i due (ex?) coniugi. Fedez ha baciato e abbracciato i bambini prima di andare all’aeroporto, ma della moglie nessuna traccia.

chiara ferragni

Ferragni e Fedez, un anno di gossip Era un anno fa quando tra smancerie, passione e risate la coppia intratteneva il pubblico social e televisivo. Chiara Ferragni protagonista a Sanremo con i suoi outfit, attesi, ricercati, per stupire e per veicolare messaggi. Il rapper seduto in platea, sempre pronto a catturare flash e telecamere. Fin troppo. Anzi proprio un siparietto di troppo sul palco dell'Ariston è stato l’inizio della fine. Fedez che bacia Rosa Chemical togliendo la scena a Chiara Ferragni, una mossa imperdonabile. Eppure, tra i due, nonostante la lite filmata dietro le quinte e il silenzio su Instagram durato settimane, era tornato il sereno.

chiara ferragni fedez

Fedez e Ferragni, l'inizio della crisi Ma l’annus horribilis dei Ferragnez era appena iniziato. Poi tra problemi di salute e inconvenienti di ogni genere erano arrivati a inaugurare un nuovo capitolo della loro vita matrimoniale nel lussuosissimo appartamento milanese. Quand’ecco che la prima tegola – di una lunga serie – è caduta in testa all’imprenditrice digitale. Lo scandalo del Pandoro-gate, le indagini della procura, il tentativo di Fedez di difenderla sui social e un calo di follower e di gradimento. Ora navigano separati, ognuno per la sua strada per mantenere il proprio profilo distaccato da quello del coniuge. Ma forse non è solo una strategia mediatica. […]

chiara ferragni fedez fedez a miami 8 fedez ferragni fedez a miami 10 chiara ferragni fedez fedez a miami 6 franco lucia chef su instagram fedez a miami 1 fedez a miami 2 fedez a miami 3 fedez a miami 4 fedez a miami 7 fedez a miami 9