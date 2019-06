MICHAEL JACKSON FOREVER – A DIECI ANNI DALLA MORTE CI RESTA UN’EREDITÀ MUSICALE INESTIMABILE - FUORI DAL PALCO RIMANE L’IMMAGINE DELL’UOMO DAI MILLE VOLTI, DELL’AMBIGUITÀ: HA PERSO IL CONTROLLO DELLA PROPRIA VITA, MA MAI DELLA SUA MUSICA CHE HA TRASFORMATO PASSANDO DALLA VOCE D’ANGELO DEGLI ESORDI A “THRILLER” CHE CALZA ALL’IMMAGINE DA AVATAR CHE SI ERA CREATO - UNA CONSACRAZIONE PER QUEL GENIO CHE IN REALTÀ IL POP LO HA CREATO...(VIDEO)

Ernesto Assante per "la Repubblica"

michael jackson 2

Probabilmente Michael Jackson deve aver pensato che se Michael Jackson non fosse esistito qualcuno avrebbe dovuto inventarlo. E lo ha inventato lui. Un personaggio irreale, dunque, un avatar, distante dal vero sé, il quale però nel processo della creazione dell’altro si è smarrito, confuso, dissolto. Non c’è un vero Michael Jackson, dunque, al di la della musica, degli album, delle canzoni, tutto il resto è mistero, ambiguità, follia.

michael jackson 3

E la musica, quale Jackson ci consegna? Mai una sola immagine, un solo suono, un unico stile. C’è il Michael Jackson degli esordi, quello con i fratelli, una voce d’angelo e una sorprendente capacità espressiva.

Poi c’è il cuore della soul music che incontra il pop, nella fabbrica dei successi targata Motown e Michael che veste i panni del bambino prodigio. Poi diventa adolescente, vuole uscire dallo schema familiare, il ballo diventa parte integrante della sua nuova natura, i dischi solisti gli consentono di affermare una nuova realtà.

michael jackson 1

Ma ancora non basta. Serve un nuovo Michael per l’era della disco music e con Off the wall letteralmente scavalca il muro, prova a raccontare un nuovo se stesso, conosce l’ebbrezza del volo e inizia a cambiare non solo immagine e abbigliamento, i capelli, il volto, ma anche la musica, i testi. E poi Thriller, capolavoro assoluto del pop mescolato all’elettronica, alla dance, al rock, all’avanguardia, ai videoclip, al musical, e se volete cercare bene anche ad altro ancora.

michael jackson 2

Ecco, Thriller è un genere a se stante, Jackson ha creato la musica che risponde perfettamente al suo avatar, lo chiamano “il re del pop” ma lui in realtà il pop, quello contemporaneo, forse con quel disco lo ha creato, come un dio. Toccato il vertice della creazione, resta poco da fare, successi ancora, certo, altri avatar, altre mutazioni, ma l’irrealtà prende completamente il sopravvento, si perde il controllo su tutto. Pian piano, anno dopo anno, non ci sarà più niente da capire e nessun Michael Jackson da ascoltare. Fino alla fine.

