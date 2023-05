MICHAEL JACKSON È VIVO. AH NO, È LAURA RAVETTO – LA PARLAMENTARE LEGHISTA, DOPO LA POMPATINA AL SENO, È FINITA NUOVAMENTE SUL LETTINO DEL CHIRURGO – IL NASO A PUNTA È DIVENTATO UN GRAZIOSO NASINO ALL’INSÙ CHE LA RAVETTO SFOGGIA CON MOLTI SCATTI SU INSTAGRAM – SOLO DUE ANNI FA DICEVA: "SI PUÒ ESSERE SPLENDIDE PURE CON I CAPELLI BIANCHI E LE RUGHE. MAGARI IN FUTURO CEDERÒ PURE AI LIFTING MA SPERO DI RESISTERE". EVIDENTEMENTE NON CE L’HA FATTA…

Articolo del 9 luglio 2021 di www.repubblica.it

laura ravetto 4

La parlamentare leghista Laura Ravetto tesse l'elogio della bellezza nature di tre icone radical postando su Instagram la foto di Helen Mirren, Jodie Foster e Andie MacDowell a Cannes. Un post di autocritica.

"Avrei voluto scrivere questo post già un giorno fa ma mi sono trattenuta (per non essere fraintesa). Oggi lo scrivo e probabilmente sarò fraintesa (e criticata) comunque. Ma non importa. Voglio ringraziare queste tre donne. Voglio ringraziarle perché mi hanno fatta riflettere. Voglio ringraziarle perché hanno mandato un messaggio potente al mondo. Voglio ringraziarle perché ci hanno (almeno un po’) liberate. Non farò l’ipocrita: sono una che ci tiene, che è fiera di sembrare più giovane, che fa le foto in bikini, che non ha nulla contro la chirurgia estetica (e anzi vi è ricorsa per rifarsi il seno) e che magari in futuro cederà pure ai lifting (spero di resistervi comunque).

laura ravetto 3

Ma queste donne... wow che messaggio... il messaggio che si può essere splendide e speciali pure con i capelli bianchi e le rughe in mostra... che si può essere anche più belle di talune che dai quarant’anni si gonfiano come palloni per sembrare ventenni... che si può invecchiare e lasciare tutto il mondo a bocca aperta... e che si può anche invecchiare e basta, senza voler piacere a nessuno se non che a se stesse. Grazie".

Non è stata fraintesa né criticata. "La classe è per pochi, al di là delle rughe e dei capelli tinti o meno", è stato uno dei commenti, oltrea una sfilza di "brava" e "giustissimo". "Quello che conta davvero, secondo me, è essere sempre in ordine e ben curato. Vale anche per gli uomini", ha commentato un altro follower.

