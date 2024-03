24 mar 2024 11:03

MICHELE MALENOTTI MUORE IN UN INCIDENTE IN VESPA A VENEZIA: LA FAMIGLIA AVEVA RILANCIATO IL MARCHIO BELSTAFF - L’IMPRENDITORE, CHE AVEVA 42 ANNI, POTREBBE AVERE AVUTO UN MALORE PRIMA DI CADERE. SONO IN CORSO LE INDAGINI PER STABILIRE LE CAUSE – IL CORDOGLIO DI JIMMY GHIONE: “TE NE SEI ANDATO VIA COSÌ COME UNA LACRIMA ASCIUGATA DAL SOLE, MA CHI TI HA AMATO TI PORTERÀ SEMPRE NEL CUORE. NON TI DIMENTICHERÒ MAI”