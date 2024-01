14 gen 2024 08:30

MICHELE MISSERI TORNA IN LIBERTÀ: LO ZIO DI SARAH SCAZZI, LA 15ENNE DI AVETRANA UCCISA E GETTATA IN UN POZZO NELL'AGOSTO DEL 2010, USCIRA' DI PRIGIONE A FEBBRAIO GRAZIE A UNO SCONTO DI PENA E LA LEGGE SVUOTA CARCERE – L’AGRICOLTORE, CONDANNATO A 8 ANNI DI RECLUSIONE PER CONCORSO IN SOPPRESSIONE DEL CADAVERE, SI È SEMPRE PROCLAMATO COLPEVOLE PER L’OMICIDIO E CONTINUA A DIRE CHE LA MOGLIE COSIMA SERRANO E LA FIGLIA SECONDOGENITA SABRINA, CONDANNATE ALL'ERGASTOLO, SONO INNOCENTI...