UN MICIO È PER SEMPRE – L'ATTRICE BRITANNICA, KATE BECKINSALE, SVELA: “DORMO OGNI NOTTE CON LE CENERI DEL MIO GATTO NEL LETTO” – IL FELINO HA VISSUTO PER 19 ANNI CON LA DONNA, PRIMA DI MORIRE PER UN CANCRO: “CHIAMTEMI STRAMBA, MA L'HO FATTO CREMARE E TENGO SEMPRE CON ME LA SUA PICCOLA URNA” – BECKINSALE SI È ANCHE FATTA TATUARE L'IMMAGINE DELL'ANIMALE SU UN BRACCIO: "QUESTO MI HA DAVVERO AIUTATA"

Kate Beckinsale e il suo gatto clive

Il gatto Clive è morto nel giugno scorso, ma il dolore per Kate Beckinsale non sembra passare. Una sensazione più che comprensibile perché l'attrice britannica ha vissuto con il micio per ben 19 anni: "L'abbiamo preso quando mia figlia (Lily Sheen, 24 anni ndr) era piccola", poi nel 2019 ha dovuto combattere contro il cancro e ce l'aveva fatta.

Ma l'elaborazione del lutto non è facile e il dolore la spinge ad addormentarsi tenendo le ceneri di Clive nel letto con lei. È stata la stessa attrice ad ammetterlo rispondendo su Instagram a un fan che le chiedeva se il gatto fosse stato cremato o sepolto: "Cremato e, chiamatemi strana, ma dormo con la sua piccola urna nel mio letto ogni notte" ha detto Beckinsale […]

In questi anni la 50 enne ha sempre aggiornato i suoi 5,6 milioni di follower sul suo rapporto con Clive che non mancava di vestire per Natale e Halloween in coordinato con lei. Poi il 23 giugno scorso la brutta notizia: "Clive è morto. Non ce l'ho ancora fatta a fare un montaggio e nemmeno a guardare le sue foto. In ogni singola parte della mia casa sembra che lui debba esserci dentro. Se qualcuno si aspetta di avere mie notizie, non per un po' e mi dispiace. Il mio cuore è assolutamente e totalmente spezzato. 2004-2023".

Kate Beckinsale e il suo gatto clive

Ad agosto la decisione di farsi tatuare l'immagine di Clive su un braccio: "Questo mi ha davvero aiutata" ha scritto l'attrice […]

