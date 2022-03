IL MICIO TRAVESTITO DA MACHO - BARBA INCOLTA E FELPA DEI PARÀ, MACRON SCIMMIOTTA IL LOOK ZELENSKY PER SEMBRARE UN PRESIDENTE SUL CAMPO DI BATTAGLIA - LA FOTOGRAFA E’ STATA SCATTATA SOAZIG DE LA MOISSONIÈRE CHE HA ACCESSO ALLE STANZE DELL’ELISEO PER DARE DI MACRON UN RITRATTO “DIETRO LE QUINTE”

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

MACRON IMITA IL LOOK DI ZELENSKY

La fotografa ufficiale Soazig de la Moissonière da alcuni giorni sta pubblicando su Instagram alcune immagini del presidente francese Emmanuel Macron mentre affronta la crisi internazionale dal suo ufficio dell'Eliseo, al telefono con gli altri capi di Stato. Domenica 13 marzo Macron ha sentito il presidente ucraino Zelensky e quello americano Biden, e il giorno dopo ecco le immagini: si vede un Macron con la barba lunga, in jeans e felpa nera con il logo «CPA 10» che sta per Commando Parachutiste de l'Air n° 10, una forza speciale di paracadutisti di stanza a Orléans-Bricy.

Come Pete Souza ha seguito e immortalato Barack Obama alla Casa Bianca, così Soazig de la Moissonière ha accesso alle stanze dell'Eliseo per dare di Macron un ritratto dietro le quinte. Qualche giorno fa gli scatti in bianco e nero di un presidente alle prese con la tragedia della Storia, che in molti hanno paragonato a quelli del presidente Kennedy durante la crisi dei missili a Cuba.

La nuova serie di fotografie sembra invece ispirata allo stile del presidente ucraino Zelensky, che - sotto le bombe dei russi - pubblica su Telegram i suoi video in maglietta color verde militare. Soazig de la Moissonière passa dai primissimi piani - gli occhi, la mano destra - alla foto di profilo, a un'immagine più ampia in cui si scorgono anche gli stretti collaboratori del presidente - come il consigliere diplomatico Emmanuel Bonne o la responsabile della comunicazione Anne-Sophie Bradelle - e un grande dipinto di Pierre Soulages.

Macron è solito vestire in modo casual nel fine settimana, e non è la prima volta che lo si vede in jeans, felpa e barba lunga, ma la concomitanza della guerra in Ucraina e la popolarità di Zelensky hanno accentrato l'attenzione sullo stemma dei paracadutisti: ecco un Macron che parla a Biden e Zelensky vestito in modo informale, ma pur sempre capo delle Forze armate.