MICK JAGGER, UNO CHE HA TRAPANATO TUTTE E TUTTI - A 80 ANNI, ALLA FACCIA DELLE DROGHE E DELLA VITA DISSOLUTA, IL CANTANTE BISEX STA 'NA BOMBA

Barbara Costa per Dagospia

performance mick jagger anita pallenberg (2)

Brian Jones. Keith Richards. Mick Taylor. Eric Clapton. Andrew Loog Oldham. David Bowie. Chi di loro è stato a letto con Mick Jagger? Ma tutti, ovviamente!!! E tutti mica una volta sola. Se il signor Mick Jagger, fresco 80enne, si è finora negato di firmare un suo memoir, restio ai milioni di milioni che più di un editore gli ha garantito, è perché lui è indisposto e indisponente a metter gli affari del suo pisello in piazza. Poco male!

È mezzo secolo che escono biografie su biografie, minuziose e uncensored, sui caz*i privati di Sir Mick Pene Vivace Jagger, e non solo: ci sono le sue ex, mogli, amanti, groupie, fidanzate, che sciorinano veleno, però della sessualità bisex di Jagger, sapete chi ne sa di più? Le mogli degli uomini che Jagger si è portato a letto! Iniziamo dalla più pettegola, Angela Bowie, prima moglie di David, una che mai si è tenuta un cecio in bocca, e non solo, e che, da New York, torna a Londra, dal legittimo gaio consorte, e lo trova a letto con Mick.

performance anita pallenberg (2)

I due erano usciti la sera prima insieme, come facevano sovente, a due. Soltanto loro due. Perché Jagger si sarebbe dovuto fermare a dormire a casa Bowie quando, guarda te il caso, in quel periodo abitava a soli 300 metri dai Bowie, e perché nello stesso letto con Bowie? Paura del buio?

I due a quanto pare si son amati a lungo, consumati di passione almeno fino alla fine dei '70, quando Mick cade pazzo di Jerry Hall. Sc*pano da Bowie per il via libera (da lui Jagger ha la moglie, Bianca, nera) e, importantissimo, Angela Bowie non si scompone davanti ai due piccioncini addormentati, abbracciati. Gli porta il suo buongiorno, e caffè e succo d’arancia.

mick jagger

A farci sapere di Mick Jagger e Brian Jones è Anita Pallenberg, musa Stones, sesto Stones, che finché è stata in vita l’ha ribadito che lei teneva “Mick per le p*lle”, per robette inenarrabili, e che Mick sia stato con Jones Anita lo sa perché glielo dice Brian, suo primo fidanzato Stones. "Brown Sugar" è “leccare la f*ga”, sì, è la droga, l’eroina, ma Jones “si è ucciso da solo, si è buttato via. Era geloso di Mick e di Keith. Come autori. Brian a scrivere testi era negato”.

performance threesome

Signori, a rinvenire Jagger a letto con Keith Richards è nientepopodimeno che… John Lennon, che lo riferisce a Paul, McCartney, e che Renzo Stefanel mette in "Sesso, droga e calci in bocca. Vol. 2" (ehi, ma… è di questo che parla "I wanna be your man", brano Lennon-McCartney passato agli Stones…?) E però, maliziosi, i due Beatle, perché, dai, è come Keith spiega a John, “ci difendevamo dal freddo”. Mick lo svela: i soli rapporti Stones-Beatles erano “amichevoli, ma competitivi, e alla fine… ho vinto io” (onore a te, Mick).

performance threesome (3)

Nel 1963, Mick è fidanzato con la modella Chrissie Shrimpton, la quale, aizzata dai sospetti della moglie di Andrew Oldham, manager dei Rolling Stones, li pedina, e tutti e due, Mick e Andrew, fino a coglierli nudi, in pose inequivocabili. È Marianne Faithfull, nuova fidanzata di Mick, che "sorprende" Mick con Eric Clapton. (Mah. Io non ci credo). La storia tra Mick e Marianne è vitale, e lunga, tanto che lei l’ha sgamato in ugual modo con Mick Taylor, a detta di Mick “chitarrista fluido”. Rose, la ragazza di Taylor, a differenza netta di Marianne, non prende la novità con aplomb, bensì prende il suo, di Mick, per il collo.

mick jagger anita pallenberg (2)

In "Life", sua illuminante autobiografia assurta a Bibbia rock, Keith Richards nulla menziona della sua… "intimità" con Mick. Parla solo del di lui pisello. E il pisello di Mick “è striminzito, tra un paio di c*glioni enormi”. È grazie alla lingua di Richards che sappiamo che, quando gli Stones erano agli inizi, e Mick e Brian e Keith coabitavano in una topaia, non era insolito vedere Mick con mascara e rossetto e fondotinta, abbigliato a vestaglia, calze di nylon, retina nei capelli, e tacchi alti. Faceva le prove. “Mick è rimasto in quella fase più o meno sei mesi”.

E Mick lo conferma: “Era più o meno nel 1960. Era prima che cominciassimo a fare i dischi”. Keith ha sedotto Marianne, la fiancée di Mick, sì perché violentemente attratto dai suoi seni, ma più per vendetta contro Mick che, sul set di "Performance", ha fatto sesso e tanto con la consensuale protagonista – e donna di Keith – Anita Pallenberg. Pochi lo sanno, ma "Performance", esordio di Mick come attore, e film che è la più nera, provocatoria, perversa celebrazione di sex & drugs & violenza secondo unanime parere cinefilo britannico, è un film anche pornografico.

performance anita pallenberg (3)

Le performance di sesso, a due, a tre – e di droga, si calano degli acidi – sono tutte r-e-a-l-i. Nel montaggio finale non si capisce, apposta, a ossequio censura. Ma è taaalmente pornografico che ha vinto un premio a un festival porno olandese. Girando "Performance", Mick perde la testa per Anita Pallenberg.

performance mick jagger anita pallenberg (3)

La vuole per sé. Per Anita, Mick è uno sfizio. Lei vuole e si prende e tiene Keith. Anita è irremovibile: “Mick è innamorato di Keith. Keith è l’uomo che Mick vorrebbe essere, e non può”. A performance terminata, Mick e Marianne e Keith e Anita, vanno in vacanza a Rio de Janeiro. Qui Anita e Marianne non si danno a reciproche raffinatezze lesbiche, che si gustavano quando Mick e Keith erano in tournée, e non a loro intorno.

