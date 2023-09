MICK JAGGER TORNA A FARE QUELLO CHE GLI RIESCE MEGLIO: MAGNARE IN SICILIA! – IL FRONTMAN DEI ROLLING STONES È STATO AVVISATO IN UN RISTORANTE DI ORTIGIA, A SIRACUSA, DOVE ORMAI È DI CASA DA QUALCHE ANNO – IL CANTANTE ORMAI FA TAPPA FISSA NELL’ISOLA DA QUANDO IN PANDEMIA HA CAPITO CHE POTEVA FARE COME GLI PAREVA, ELUDENDO LOCKDOWN E REGOLE…

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

Lo chef Giovanni Guarneri con Mick Jagger a siracusa in sicilia

La rockstar Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, è stato a Siracusa nelle ore scorse. Non è la prima volta che il rocker fa tappa in Sicilia per le sue vacanze: negli anni scorsi ha anche postato le sue foto sui social, come quando, con berrettino ed occhiali da sole, si fece immortalare durante una visita al Teatro greco di Siracusa.

Ieri sera si è presentato in un ristorante siracusano, situato in Ortigia, nel centro storico di Siracusa, per consumare la cena. Jagger è un cliente quasi abituale di questo locale, come ha tenuto a precisare il proprietario, lo chef Giovanni Guarneri.

mick jagger in sicilia 4

«Ho sempre pensato che tornare in un ristorante sia il più grande complimento; se poi il cliente ricorda i piatti e li vuole riprovare è meraviglioso, e se infine è uno dei più grandi di sempre che fa la foto con te, sorridente, che dire Grazie Mick Jagger. E' stato un onore ed un piacere» […]

mick jagger in sicilia 1 mick jagger in sicilia 3 MICK JAGGER - NATALE IN SICILIA mick jagger in sicilia mick jagger in sicilia mick jagger in sicilia mick jagger in sicilia mick jagger in sicilia 3 mick jagger in sicilia 2 mick jagger in sicilia 1 mick jagger in sicilia 4 mick jagger in sicilia 5