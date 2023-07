2 lug 2023 18:50

MIGLIAIA DI DIPENDENTI DEGLI ALBERGHI DI LOS ANGELES SCIOPERANO PER CHIEDERE COMPENSI PIÙ ALTI – LA PROTESTA, UNA DELLE PIU’ IMPORTANTI NEL SETTORE IN CALIFORNIA, AUMENTA LA PRESSIONE SUGLI HOTEL DELLA CITTÀ A RIDOSSO DEL 4 LUGLIO, QUANDO L'AMERICA SI FERMA PER IL GIORNO DELL'INDIPENDENZA - AL CENTRO DELLO SCIOPERO CI SONO I COMPENSI BASSI: IN TROPPI SONO COSTRETTI A VIVERE A ORE DI DISTANZA DAL LUOGO DI LAVORO PERCHE’ NON POSSONO PERMETTERSI DI VIVERE IN CITTA’