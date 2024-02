29 feb 2024 10:42

IL MIGLIO VERDINI – PER DENIS SONO CAZZI AMARI, ORA CHE È FINITO IN UNO DEI CARCERI PIÙ “PROBLEMATICI” D'ITALIA. IL PENITENZIARIO DI SOLLICCIANO, DOVE È DETENUTO L'EX SENATORE DOPO LA REVOCA DEI DOMICILIARI, È SOVRAFFOLLATO, FREDDO D'INVERNO E CALDO D'ESTATE – QUI NEGLI ULTIMI DUE ANNI SI SONO SUICIDATI SETTE DETENUTI – LA PROTESTA DEL SAPPE, IL SINDACATO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, PER LA VISITA DI SALVINI AL PADRE DELLA SUA FIDANZATA: “SPERIAMO CHE IL MINISTRO NON SI PREOCCUPI SOLO PER IL QUASI CONGIUNTO”