IL MIGLIORE SPOT PER LA CONTRACCEZIONE ARRIVA DAGLI STATI UNITI (MA PURTOPPO È FALSO): UNA TIKTOKER AVREBBE FATTO CAUSA AI SUOI GENITORI PER AVERLA FATTA NASCERE: "NON HO MAI ACCONSENTITO AD ESSERE QUI" - LA SVALVOLATA AVREBBE VINTO LA CAUSA E I GENITORI DOVRANNO PAGARLE UN RISARCIMENTO DI 5 MILA DOLLARI AL MESE - UNA STORIA CHE SEMBRA TROPPO BELLA PER ESSERE VERA. E INFATTI È UNA BUFALA. ANZI, UNA MEGA-TROLLATA - VIDEO

1. FA CAUSA AI GENITORI PER AVERLA FATTA NASCERE: «NON HO CHIESTO DI ESSERE QUI». POI L'INVITO CHOC A CHI ASPETTA UN FIGLIO

Estratto da www.leggo.it

[...] Kass Theaz, [...] è diventata molto famosa negli ultimi giorni per aver citato in tribunale i genitori che l'avrebbero fatta nascere senza che lei desse loro il permesso. [...]

La confessione

«Ho detto nella mia ultima clip che sono andata a comprare vestiti per i miei figli. Molte persone sono rimaste scioccate nel sentire che sono madre, considerando che ho citato in giudizio i miei genitori per avermi avuto senza il mio permesso. Dovevano chiedermelo, per questo ho intrapreso un'azione legale contro di loro. Non ho mai acconsentito ad essere qui», [...] La tiktoker ha anche invitato le donne incinte a consultare un medium per capire se realmente il figlio che hanno in grembo vuole nascere o meno.

[...] «Io ho dei figli, anche se ho detto che non è etico averne perché si dovrebbe chiedere loro se desiderano nascere, ma i miei piccoli li ho adottati. Quindi non è colpa mia se sono qui. Sto cercando di essere una brava persona assumendomi la responsabilità di essere una mamma e aiutare chi è qui non per causa mia. In un certo senso posso dire di essere una madre etica».[...]

2. FA CAUSA AI SUOI GENITORI PER AVERLA FATTA NASCERE SENZA IL SUO CONSENSO, MA ERA UNA TROLLATA

Estratto dell'articolo di Luca Mastinu per www.bufale.net

[...] La storia è quella di Kass Theaz, tiktoker di Hoboken (New Jersey) che con il suo video virale sta facendo parlare di sé. In realtà il contenuto in questione è apparso sulla bacheca di Kass Theaz nel 2022 – come ricorda il New York Post – e sul suo profilo troviamo tanti video sull’argomento. La sua storia ha fatto il giro del mondo e, addirittura, Kass avrebbe vinto la causa ottenendo dai genitori un pagamento di 5000 dollari mensili.

[...] A dare la notizia, sostanzialmente, è soltanto la tiktoker sul suo profilo con un video pubblicato nell’agosto 2022. Nel filmato vediamo la ragazza ballare felice mentre festeggia la decisione del tribunale. Nei fatti, la notizia non è riportata da alcuna testata internazionale, se non nei casi in cui viene citato l’account di Kass.

Se digitiamo il suo nome nei motori di ricerca ci imbattiamo in un articolo pubblicato su PolitiFact, un sito dedicato al fact checking, in cui viene smentita un’altra notizia che riguarda proprio Kass Theaz. In quell’occasione, infatti, la tiktoker si spacciava per la nipote di Joe Biden.

Chi è realmente Kass Theaz?

La risposta è nella bio dell’account su TikTok in cui si legge a chiare lettere “satire account“, un dettaglio preso in considerazione anche da Politifact. La sua storia è stata ripresa anche dai fact checker ungheresi di Telex, che nel loro articolo [...] specificano che l’intera storia [...] è una trollata nella quale sono inciampati tantissimi account, comprese le testate di tutto il mondo.

[...] Come fanno notare altri fact checker internazionali, le uniche fonti delle notizie riportate sono i video pubblicati da Kass Theaz, che comunque gestisce un account satirico. Parliamo di bufala, quindi, perché numerose testate hanno riportato la notizia come vera anziché precisare che si tratta di una delle tante trollate dell’account @isatandstared.

