UN MIGRANTE SOTTO L’ALBERO – NELLE ULTIME 24 ORE A LAMPEDUSA SI SONO REGISTRATI 17 SBARCHI, CON 619 NUOVI MIGRANTI ARRIVATI SULL’ISOLA – PER LO PIÙ SONO BENGALESI, ERITREI, PAKISTANI E SIRIANI PARTITI DA ZUARA, IN LIBIA, PAGANDO 6MILA EURO A TESTA – UN BARCONE È STATO SOCCORSO DALLA GUARDIA COSTIERA, DOPO CHE ERA ESPLOSO IL MOTORE FUORIBORDO. NON CI SONO STATI MORTI O DISPERSI...

(AGI) - Nessuna tregua a Lampedusa, nemmeno alla fine dell'anno: 17 approdi in 24 ore e 619 i migranti sbarcati. Nella notte arrivati tre gruppi di migranti. In 137 sono approdati sull'isola a bordo di barconi di circa 7 metri trasportando 68, 15 e 54 persone.

I gruppi piu' numerosi, composti da bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani, siriani ed etiopi, hanno riferito ai soccorritori di essere partiti da Zuara, in Libia, pagando 5mila dollari o 6mila euro. I 15, in particolare, hanno raccontato d'essere salpati ieri mattina da Sfax, in Tunisia, pagando 1.500 euro ciascuno. Ieri, in tutto, sono stati 14 gli sbarchi per un totale di 482 migranti arrivati.

(ANSA) - Uno dei due motori fuoribordo dell'ultimo barcone soccorso dalla motovedetta Cp277 della guardia costiera è esploso durante la navigazione. A raccontarlo, specificando che il motore è stato lasciato in mare, sono stati i 54 bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani, siriani ed etiopi partiti nella serata di Natale da Zuara in Libia. Nonostante l'incidente durante la navigazione della carretta di 7 metri, non ci sono stati morti e dispersi.

