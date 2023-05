4 mag 2023 19:52

IL MIKE TYSON DE 'NOANTRI! - ANTONIO "TONY" TUFANO, CONSIGLIERE COMUNALE DI FRATELLI D’ITALIA A COMO, È INDAGATO PER AVER AGGREDITO UN UOMO IN DISCOTECA, STRAPPANDOGLI UNA PARTE DELL'ORECCHIO A MORSI - LA VITTIMA NON È RIUSCITA A IDENTIFICARLO (AVEVA BEVUTO TROPPO), MA I CARABINIERI SONO ARRIVATI A TUFANO ASCOLTANDO I TESTIMONI ED ESAMINANDO I FILMATI DELLE TELECAMERE - NON È LA PRIMA VOLTA CHE TUFANO FINISCE IN VICENDE GIUDIZIARIE IMBARAZZANTI...