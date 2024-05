A MILANO 28 BAMBINI SONO RIMASTI LEGGERMENTE INTOSSICATI DOPO AVER INALATO ALCUNI VAPORI URTICANTI ALL’INTERNO DELLE “PISCINE JACARANDÀ” – TRE BIMBI E UN ADULTO SONO STATI ACCOMPAGNATI IN OSPEDALE, PERCHÉ ACCUSAVANO SINTOMI PIÙ SERI – NELLA STRUTTURA ERANO PRESENTI UNA SESSANTINA DI ALUNNI, TRA I 3 E I 5 ANNI, DI UNA SCUOLA MATERNA PRIVATA – A CAUSARE L’INTOSSICAZIONE POTREBBE ESSERE STATO IL CLORO...

Estratto dell’articolo di www.milanotoday.it

bambini intossicati nelle piscine Jacaranda di milano

Prima l’aria irrespirabile, poi l’evacuazione. 28 bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato alcuni vapori urticanti all’interno delle piscine Jacarandà" di via Procaccini 69 (zona Corso Sempione) nella mattinata di martedì 7 maggio.

Tutto è successo poco dopo le 11, mentre i bimbi si trovavano in acqua, accompagnati dalla insegnanti della scuola dell’infanzia. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. In particolare il personale del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) del comando di Milano.

bambini intossicati nelle piscine Jacaranda di milano

I pompieri stanno effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell'intossicazione. Non è escluso che i vapori urticanti siano stati causati dal cloro, ma sul caso sono in corso accertamenti.

I bambini dell'età tra i 3 e i 5 anni sono stati convogliati in un'area triage allestita da Croce Rossa e vigili del fuoco e sono sotto le cure dei sanitari. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno inviato otto equipaggi con ambulanze e automediche. Tre bambini e un adulto sono stati accompagnati in ospedale; due piccoli sono stati trasportati in codice giallo al Fatebenefratelli, uno in codice verde al Buzzi. [...]

bambini intossicati nelle piscine Jacaranda di milano

bambini intossicati nelle piscine Jacaranda di milano

Tutti i bambini sono stati recuperati dai genitori, chiamati dalla scuola al triage allestito fuori dalla piscina. Tutti i bimbi asintomatici andranno a casa autonomamente con papà e mamme; in caso di problemi dovranno chiamare il centro antiveleni del Niguarda.

bambini intossicati nelle piscine Jacaranda di milano