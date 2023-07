A MILANO GLI ALLOCCHI NON MANCANO MAI – UN TURISTA AUSTRIACO DI 53 ANNI VA A SPASSO CON UN OROLOGIO DA 130MILA EURO E VIENE RAPINATO – TRE INDIVIDUI, A SUO DIRE NORDAFRICANI, LO HANNO CIRCONDANTO E GLI HANNO STRAPPATO L’OROLOGIO IN UNA DELLE VIE PIÙ CHIC DEL QUADRILATERO DELLA MODA - CERTO, ANDARE IN GIRO CON UN "TESORO" AL POLSO SIGNIFICA ANCHE ACCETTARE IL RISCHIO DI PERDERLO O DI VEDERSELO RUBARE...

Da www.corriere.it

furto orologio 1

Lo hanno accerchiato in tre mentre camminava in via Sant'Andrea, una delle vie più chic del Quadrilatero della moda a Milano, e gli hanno strappato dal polso un Patek Philippe del valore di 130 mila euro. È accaduto sabato sera attorno alle 22.15 a un turista austriaco di 53 anni in visita nel capoluogo lombardo.

L'uomo, sotto choc, un'ora dopo ha denunciato in Questura quanto gli era accaduto. Passeggiando nella via nota per i negozi delle maison degli stilisti di tutto il mondo e per i palazzi d'epoca, è stato circondato da tre individui, a suo dire di origine nordafricana, che gli hanno strappato l'orologio di lusso e si si sono dileguati.