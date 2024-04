9 apr 2024 19:55

MILANO BANG BANG! UN UOMO DI 40 ANNI È STATO FERITO ALLE GAMBE DA QUATTRO COLPI D'ARMA DA FUOCO, OGGI POMERIGGIO, PER STRADA, IN VIALE MARCHE, A MILANO – L'AUTORE DELL'AGGUATO HA SPARATO DALL'AUTO E POI SI È DATO ALLA FUGA – LA VITTIMA, CON PRECEDENTI, È STATO PORTATO IN OSPEDALE E NON È IN PERICOLO DI VITA…