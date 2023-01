17 gen 2023 10:41

MILANO BRUCIA - UN INCENDIO È DIVAMPATO IN UN PALAZZO STORICO DEL CENTRO DI MILANO, IN VIA MANZONI - LO STABILE È STATO SGOMBERATO DOPO L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA POLIZIA E NON SI REGISTRANO FERITI O INTOSSICATI…