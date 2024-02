MILANO COME SAN PIETROBURGO: LA DIGOS IDENTIFICA LE PERSONE CHE DEPONGONO FIORI IN RICORDO DI ALEXEI NAVALNY – IL GRUPPO, COMPOSTO DA UNA DOZZINA DI CITTADINI, SI ERA DATO APPUNTAMENTO DAVANTI ALLA TARGA DEDICATA AD ANNA POLITKOVSKAYA. POCO DOPO, SONO ARRIVATI GLI AGENTI A CHIEDERE I DOCUMENTI – PD E AZIONE PRESENTANO UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

manifestazione pro navalny 1

Si erano radunati a Milano per deporre dei fiori in ricordo di Alexei Navalny. Il gruppo composto da una dozzina di persone si è dato appuntamento davanti alla targa dedicata a Anna Politkovskaya, la giornalista […] trovata uccisa a colpi di pistola il 7 ottobre 2006 […].

Ma poco dopo “si sono trovati lì degli agenti che li hanno identificati“. Lo denuncia sui social il senatore Pd Filippo Sensi che annuncia […] un’immediata “interrogazione parlamentare a Piantedosi“: “Chiederemo conto di che Paese siamo“, scrive Sensi.

Tutto questo è avvenuto a poche ore dalla fiaccolata […] che vedrà tutti i partiti politici in piazza al Campidoglio a Roma per ricordare il principale oppositore di Vladimir Putin morto in carcere in Russia a 47 anni. A Milano, però, è intervenuta la Digos per identificare i partecipanti.

manifestazione pro navalny 1

“La polizia che ha identificato dei liberi cittadini riuniti sotto la targa di Anna Politkovskaja per commemorare Alexej Navalny – dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione – deve aver sicuramente scambiato quell’angolo di Milano per una strada di San Pietroburgo o di Mosca” dove le manifestazioni sono state proibite. “Confido che il ministro Piantedosi saprà dare le spiegazioni giuste e, se è il caso, prendere i provvedimenti adeguati“, ha sottolineato Napoli.

manifestazione pro navalny manifestazione pro navalny 1 MANIFESTANTI IN RUSSIA RICORDANO NAVALNY MANIFESTANTI IN RUSSIA RICORDANO NAVALNY MANIFESTANTI IN RUSSIA RICORDANO NAVALNY Lyudmila Navalnaya MADRE DI NAVALNY - Vasily Dubkov MANIFESTANTI IN RUSSIA RICORDANO NAVALNY Lyudmila Navalnaya MADRE DI NAVALNY - Vasily Dubkov