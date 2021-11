A MILANO IL CORTEO DEI NO GREEN PASS HA DEVIATO DAL PERCORSO PREVISTO - ALCUNI MANIFESTANTI PORTANO IN SPALLA UNA BARA DI CARTONE AVVOLTA IN UNA BANDIERA DELL'ITALIA CON DEI GAROFANI PER CELEBRARE IL "FUNERALE DELLA LIBERTA'" - A TRIESTE TENSIONE TRA POLIZIA E MANIFESTANTI: VIDEO

https://video.corriere.it/cronaca/trieste-no-green-pass-tentano-entrare-piazza-unita-tensione-la-polizia/ad5cb7a4-3f26-11ec-962b-eeb23879ffbb?vclk=video3CHP%7Ctrieste-no-green-pass-tentano-entrare-piazza-unita-tensione-la-polizia

Dal corriere.it

No green pass Milano

Misure di prevenzione straordinarie oggi in tutta Italia in occasione di un altro sabato caratterizzato da manifestazioni no vax - no green pass. Il Viminale da giorni ha messo in guardia prefetti e questori dal rischio che i cortei possano degenerare in episodi di violenza. L’attenzione è alta anche in considerazione del fatto che si stanno moltiplicando atti vandalici e minacce rivendicate da frange no vax.

Osservate speciali sono le piazze di Milano e di Trieste. Nel primo caso le autorità di pubblica sicurezza hanno tentato fino all’ultimo di concordare le modalità della manifestazione; di fronte all’impossibilità di giungere a una mediazione il questore ha stabilito che il corteo dovrà svolgersi tra le 17 e le 21 entro un percorso prestabilito. Limiti che però i no vax hanno annunciato di non voler rispettare.

No green pass Milano 2

A Trieste invece, dove da settimane si registra la più alta impennata di contagi di tutta Italia le proteste potranno svolgersi ma i partecipanti dovranno indossare mascherine e rispettare distanze di sicurezza. Nel capoluogo giuliano sono attese 8.000 persone. Anche qui alcune aree della città sono state chiuse ai manifestanti.

Ore 19.05 - La polizia ferma il corteo

I manifestanti sono ora in mezzo alle macchine in viale Beatrice d’Este, strada con due corsie per carreggiata piena di auto. La Polizia ha bloccato il corteo schierandosi in cordone a metà del viale, non lontano dall’università Bocconi, impendendo di fatto che la protesta arrivi verso la Darsena, in piazza XXIV maggio. «Libertà, libertà» è il coro dei manifestanti, alcuni dei quali hanno acceso dei fumogeni.

No green pass Milano 3

Ore 18.50- Il corteo abbandona il percorso, traffico bloccato

Ha deviato dal percorso previsto il corteo No Green pass a Milano. Arrivati a metà di corso di Porta Romana, invece di girare a sinistra in via Lamarmora i manifestanti hanno imboccato corso di Porta Vigentina, percorrendo quindi una strada non prevista dalla Questura. Il corteo si sta dirigendo verso la Darsena, bloccando completamente il traffico. Alcuni manifestanti stanno portando in spalla una bara di cartone avvolta in una bandiera dell’Italia con dei garofani sopra per celebrare «il funerale della libertà», altri indossano invece dei gilet gialli.

No green pass Milano 4

Ore 18.30 - A Torino aperitivo no pass

«Senza paura della dittatura». Con questo slogan i No Green Pass hanno raggiunto piazza Vittorio a Torino alla fine di un corteo partito questo pomeriggio da piazza Castello. Un migliaio di persone si sono fermate davanti alla sede Rai al grido «Giornalisti terroristi». In piazza Vittorio invece hanno organizzato un aperitivo in mezzo alla strada con bottiglie di alcolici e altre bevande. «Così ci riprendiamo i nostri spazi come presto ci riprenderemo i nostri posti di lavoro».

Ore 18.15 - Tensione tra polizia e manifestanti a Trieste

A Trieste un piccolo gruppo di manifestanti «superstiti» hanno tentato di raggiungere piazza unità d’Italia (che era stata interdetta ai manifestanti). La polizia sta proteggendo il perimetro della piazza, ci sono stati attimi di tensione perché alcuni dei presenti hanno tentato di «sfondare» il cordone di agenti.

No green pass Milano 5

Ore 18 - A Trieste manifestazione finita anzitempo

A Trieste il corteo si è chiuso anzitempo rispetto alle previsioni e senza incidenti. Poco dopo le 17.30 sono rimaste circa 300 persone, il resto del corteo si è sciolto. Sul fatto che non fosse necessario un servizio d’ordine è intervenuto anche il leader dei «No vax», Ugo Rossi, a manifestazione cominciata sostenendo che «mascherine e steward non ci sono perché è un compito che spetterebbe alla pubblica sicurezza, all’autorità non di certo a chi manifesta». Rossi ha detto di non essere intimorito da eventuali sanzioni: «Ho già accumulato multe per 25 mila euro».

No green pass Milano 6

Ore 17.50 - Rispettato per ora il percorso della questura

Il corteo milanese ha raggiunto piazza Missori dopo aver superato piazza Duomo. Al momento il «serpentone» sta rispettando il percorso indicato dalla questura.

Ore 17.30 - Presidiata la zona di piazza Duomo

Il timore che la situazione possa degenerare è alto. Per questa ragione a Milano lo schieramento di polizia e carabinieri è superiore alle passate settimane. Le vie limitrofe a piazza Duomo sono presidiate dalle forze dell’ordine. Tra i partecipanti di nuovo presente l’ex Br Maurizio Ferrari.

No green pass Milano 7

Ore 17.20 - Per Milano sedicesimo sabato di proteste

Per Milano si tratta del sedicesimo sabato consecutivo di manifestazioni. I partecipanti si stanno radunando in piazza Fontana. Nei giorni scorsi il questore di Milano Giuseppe Petronzi aveva emesso un provvedimento di prescrizione per l’itinerario del corteo di questo pomeriggio dopo che i negoziati per un percorso condiviso erano saltati. I No Green Pass hanno promesso, attraverso le chat di Telegram, che non avrebbero seguito percorsi obbligati.

Ore 17.10 - A Milano aggredita troupe tv

Sta per partire il corteo no pass anche a Milano, dove i manifestanti hanno annunciato che non rispetteranno le disposizioni comunicate dalla questura. La troupe tv del sito Fanpage è stata aggredita verbalmente e spintonata da alcuni manifestanti. Due persone condotte in questura.

No green pass Milano 8

Ore 16.15 - Dipiazza nel mirino dei no pass

Gli slogan dei no pass mettono nel mirino il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che aveva firmato un’ordinanza per limitare il percorso del corteo e imporre alcune prescrizioni. «Dipiazza babbeo, beccati ‘sto corteo» una delle frasi udite alla manifestazione. Insulti anche alla redazione del quotidiano triestino «Il Piccolo» .

Ore 16 - Il corteo eviterà la piazza «off limits»

«Siamo consapevoli - afferma un addetto al servizio d’ordine e controllo - dei rischi collegati al virus e siamo in grado di autotutelarci» appellandosi «alla responsabilità e al buon senso» dei partecipanti «al di là delle imposizioni». Il corteo si sta ora snodando sulle Rive per procedere poi via Canal Piccolo, piazza della Borsa, Corso Italia, piazza Goldoni, via Carducci e piazza Oberdan. Si eviterà piazza Unità, vietata dalla Prefettura e blindata.

No green pass Milano 10

Ore 15.55 - Per la questura 8.000 partecipanti

La questura di Trieste al momento ha valutato che i partecipanti al corteo no green pass sono 8.000. Se così fosse si tratterebbe di un afflusso pari alle attese: inizialmente erano state stimate solo 5.000 presenze.

Ore 15.45 - Puzzer assente alla manifestazione

Tra i 5.000 manifestanti che si sono radunati a Trieste non c’è il portuale Stefano Puzzer, alla testa del primo comitato che aveva dato i via alle proteste e che per alcuni giorni aveva ostacolato anche l’attività del porto cittadino. Puzzer, secondo alcune voci, non sarebbe in città

TRIESTE NO VAX

Ore 15.40 - Molti manifestanti senza mascherina

«Libertà, vogliamo libertà» e «no green pass» sono alcuni dei cori intonati dai manifestanti, appartenenti a diverse categorie professionali e provenienti da differenti città. Immancabile anche il coro «la gente come noi non molla mai», colonna sonora delle proteste non vax e no pass che si susseguono da settimane a trieste. Non tutti indossano la mascherina, nonostante la prescrizione che lo prevede. Al momento non si registrano tensioni.

Ore 15.15 - A Trieste per ora 5.000 manifestanti

A Trieste è partito il corteo dei no green pass. La prima stima sui partecipanti è di circa 2.500 persone che sono andate via via aumentando. Ora sono circa 5.000. La maggior parte di loro non indossa la mascherina, in violazione della norma che era stata imposta dalla questura.

la protesta no green pass al porto di trieste 15

Ore 14.45 - Si organizzano i «pro vax» di Trieste

«Trieste è scienza, lavoro, cultura e responsabilità»: questo è il titolo della petizione lanciata sulla piattaforma Change.org da parte di alcune associazioni triestine decise a sfatare il mito della loro città come capitale dei no vax. L’iniziativa ha già raccolto 40.000 adesioni, tra i firmatari anche il governatore del Friuuli Venezia Giulia massimiliano Fedriga.