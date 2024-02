MILANO CRIMINALE - LA REGISTA TEATRALE, ANDRÉE RUTH SHAMMAH, HA RACCONTATO SU FACEBOOK DI ESSERE STATA DERUBATA MENTRE PRENDEVA UN TAXI IN PIENO CENTRO: “UN RAGAZZO PICCOLETTO SI È AVVICINATO PER CHIEDERMI UNA SIGARETTA, MI HA MESSO UNA MANO SUL COLLO E MI HA STRAPPATO LA COLLANA, DANDOMI UNO SPINTONE. SONO SOTTO SHOCK. NON VOGLIO AVERE PAURA PER STRADA A MILANO!” – LA DIRETTRICE DEL TEATRO FRANCO PARENTI HA POI CANCELLATO IL POST: “NON VOGLIO CHE UN EPISODIO BUTTI UNA LUCE NEGATIVA SULLA MIA AMATA CITTÀ, VISTO LE REAZIONI DEL TIPO ‘MILANO COME IL BRONX’...”

Estratto dell’articolo di Nicola Palma per www.ilgiorno.it

Andree Ruth Shammah

La scusa della sigaretta. Poi la mano al collo, la rapina e lo spintone. Andrée Ruth Shammah, fondatrice e direttrice del Teatro Parenti di via Pier Lombardo, ha scritto mercoledì sera un post su Facebook per raccontare di aver subìto una rapina qualche minuto prima in pieno centro.

"All'uscita da via Santa Marta verso Cordusio per prendere un taxi - l'incipit del post commentato in poche ore da decine di follower - un ragazzo piccoletto, mentre altri due cercavano di derubare due americani, si è avvicinato per chiedermi una sigaretta, poi mi ha messo una mano sul collo e mi ha strappato la collana. Sono sotto shock. Dandomi anche uno spintone".

Shammah ha concluso così il suo post: "Lo spavento passerà, ma quando è scappato e anche gli altri due, prima di trovare il taxi, mi sono accorta di avere paura. Non voglio avere paura per strada a Milano in centro!".

Andree Ruth Shammah

Le denuncia

“Visto le reazioni del tipo ‘Milano come il Bronx’, ho pensato doveroso cancellare il post dove descrivevo quello che mi era capitato in piazza Cordusio. Non sono d’accordo che un episodio, anche molto sgradevole come ne succedono in tutte le città del mondo, butti una luce negativa sulla mia amata Milano. E le forze dell’ordine stamattina mentre sto facendo la denuncia mi sembrano efficienti e voglio avere fiducia nelle istituzioni”.

Andree Ruth Shammah

[…] Secondo le prime informazioni, i rapinatori erano due: uno, con un giubbotto e un cappellino bianco di tela, avrebbe preso di mira due americani che stavano camminando sul marciapiedi vicino alla donna; l'aggressore della direttrice del Parenti indossava invece una sorta di impermeabile di colore nero […]

andree ruth shammah, stefano bonaga ph ottavia casagrande andree ruth shammah 1 andree ruth shammah morgan andre ruth shammah arturo artom