27 mag 2023 11:09

A MILANO I GENITORI NO VAX NEGANO IL TEST DEL TAMPONE PER IL FIGLIO MALATO DI TUMORE: E VENGONO INDAGATI PER TENTATO OMICIDIO - IL BAMBINO DI 4 ANNI RISCHIA LA VITA. IL PM INTERVIENE USANDO LA NORMA SUL PRELIEVO COATTIVO DI CAMPIONI BIOLOGICI. ORA IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DOVRÀ DECIDERE SE CONVALIDARE LA DECISIONE DEL PUBBLICO MINISTERO O MENO…