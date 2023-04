MILANO HA BISOGNO DI DARIO NARDELLA (VISTO CHE IL SINDACO SALA DORME) – DOPO TRE SETTIMANE DALL’IMBRATTAMENTO DELLA STATUA DI VITTORIO EMANUELE II IN PIZZA DUOMO A MILANO IL MONUMENTO È ANCORA SPORCO DI VERNICE! – LO SCORSO 9 MARZO GLI ECO-VANDALI DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” AVEVANO SPORCATO LA STATUA CON DELLA VERNICE GIALLA CHE È ANCORA LÌ – A FIRENZE NARDELLA È CORSO A BLOCCARE I “GRETINI” E HA PRESO L’IDROPULITRICE PER "LAVARE" PALAZZO VECCHIO, BEPPE SALA CHE INTENDE FARE? - VIDEO!

?Milano - Imbrattato il monumento di Vittorio Emanuele II



"l'Italia è fatta, tutto è salvo."



No, non bastano i proclami.

Nel 1861 come oggi, le dichiarazioni di chi governa possono essere del tutto incoerenti con la realtà.#ultimagenerazione #siccita #governo #a22network pic.twitter.com/ejjnxgne6D — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) March 9, 2023

Estratto dell’articolo da www.repubblica.it

ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE IMBRATTANO LA STATUA DI VITTORIO EMANUELE A MILANO

A più di tre settimane di distanza dal blitz di Ultima Generazione in piazza Duomo in difesa dell'ambiente e per protestare contro l'uso dei combustibili fossili, il monumento equestre che si trova al centro della piazza e che era stato imbrattato di vernice gialla lavabile non è ancora stato pulito.

Le grosse macchie gialle sono visibili e - complice la scarsità di piogge - la statua che ritrae Vittorio Emanuele II a cavallo si trova praticamente nelle stesse condizioni in cui era stata lasciata dopo il blitz del 9 marzo scorso. […]

Il Sindaco di Firenze, Dario #Nardella, ha fermato stamattina un attivista che stava imbrattando le mura di Palazzo Vecchio.@ultimora_pol pic.twitter.com/YiveIWPLDW — Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) March 17, 2023

