MILANO È SOTT’ACQUA! – IL FIUME SEVESO È ESONDATO E HA INVASO LE STRADE IN ZONA NIGUARDA, ALLAGATA ANCHE LA STAZIONE FERROVIARIA GARIBALDI, IL SOTTOPASSO CHE PORTA AI BINARI È DIVENTATO UN TORRENTE - ANCHE IL LAGO DI COMO RISCHIA DI STRARIPARE - DAVANTI A UN ASILO DI MILANO, MENTRE PASSAVANO I BAMBINI, È CROLLATO UN ALBERO, DUE PERSONE SONO RIMASTE LIEVEMENTE FERITE (UN MIRACOLO…) - VIDEO

Estratto dell’articolo di Carmine Ranieri Guarino, Alessandro Gemme, Stiben Mesa Paniagua per www.milanotoday.it

Tuoni, fulmini, violentissimi scrosci. Alberi caduti e feriti. E una città che finisce sott'acqua. Un violento temporale si è abbattuto all'alba di martedì 31 ottobre su Milano. I rovesci sono iniziati poco dopo le 4, con il capoluogo meneghino che è stato travolta dal nubifragio. Alle 6, come comunicato dall'assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli, il Seveso è esondato.

L'acqua ha invaso le strade in zona Niguarda superando gli argini in via Valfurva, a Ca' Granda. Allagata anche la stazione ferroviaria di Garibaldi, con il sottopasso che porta ai binari trasformato in una sorta di torrente.

Per martedì a Milano era in vigore un'allerta meteo di codice giallo con il Lambro e proprio il Seveso sorvegliati speciali. Già alle 4.30 Granelli aveva avvisato di "un forte temporale su Milano nord ovest e Brianza", con i "livelli di Seveso e Lambro in sensibile aumento". Alle 5.45, quindici minuti prima dell'esondazione, il Seveso aveva raggiunto i 2,26 metri a Ornato e i 2,04 a Valfurva. Livelli alti anche per il Lambro, con 2,21 metri registrati a Feltre.

"L'esondazione durerà per qualche ora", le previsioni dell'assessore in mattinata. Evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel parco Lambro. Alle 6.30 il Seveso faceva segnare livelli di 2,92 a Cesano Maderno, di 2.70 a Ornato e sopra i tre metri a Valfurva. La protezione civile del comune di Milano con telefonate, sms e mail ai cittadini ha segnalato di "evitare i locali posti sotto il manto stradale" e di "non uscire per mettere al sicuro l'automobile né per altre ragioni". […]

A #Milano, i Vigili del Fuoco soccorrono diversi automobilisti rimasti bloccati in Viale Fulvio Testi, allagata dopo l'esondazione del #Seveso pic.twitter.com/4KegtUQtzY — Local Team (@localteamit) October 31, 2023

Sono stati chiusi i sottopassi di via Negrotto e via Rubicone, poi riaperto verso le 8.30. Circolazione bloccata anche in viale Fulvio Testi in direzione del centro città. Situazione critica a Ca' Granda, con le strade praticamente invase dall'acqua. Nei palazzi della zona manca anche la corrente. Off limits il sottopasso di via Comasina e il sovrappasso di piazza Carbonari. Allagamenti anche nel quartiere Isola.

Mentre davanti alla stazione Centrale un albero è caduto sui motorini e le biciclette parcheggiate dal lato di piazza Luigi di Savoia. I vigili del fuoco alle 8.50 hanno spiegato di aver effettuato già una ventina di interventi che hanno riguardato principalmente caduta rami, allagamenti cantine e, per il forte vento, alcuni cartelloni pubblicitari che rischiavano di cadere. Un'altra quindicina gli interventi in coda.

In via Matteucci, davanti alla scuola Bacone, un albero è caduto proprio all'ingresso dell'asilo mentre passavano i bimbi. Due genitori, stando a quanto appreso, sono rimasti lievemente feriti e sono finiti in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli. […]

Qualcuno mi può aiutare a rintracciare nell’attuale legge di Bilancio la posta relativa agli investimenti per l’assetto del territorio? — PL Castagnetti (@PLCastagnetti) October 31, 2023

