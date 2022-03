8 mar 2022 13:14

A MILANO NON SI PISCIA PIU' IN STRADA - ARRIVANO I NUOVI "VESPASIANI": 70 WC PUBBLICI IN GIRO PER LA CITTÀ, GRATUITI E AUTOMATIZZATI - L'INVESTIMENTO È DI CIRCA 15 MILIONI DI EURO, IN CAMBIO LO SPONSOR CHE VINCERÀ IL BANDO AVRÀ A DISPOSIZIONE 97 IMPIANTI PUBBLICITARI - LE TOILETTE AUTOPULENTI CHE SI TROVANO OGGI SONO SONO TRASCURATE, SPORCHE, MALEODORANTI: SE VI SCAPPA MENTRE SIETE IN GIRO, SONO AFFARI VOSTRI...