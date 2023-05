MILANO, SANGUE E MORTE – IN UN APPARTAMENTO DEL QUARTIERE QUARTO OGGIARO, UN 51ENNE HA UCCISO A COLPI DI FORBICI UN UOMO DI ORIGINE NORDAFRICANA E POI SI È GETTATO DAL SETTIMO PIANO DEL PALAZZO – ANCORA NON SI CONOSCONO I MOTIVI DEL GESTO. I CARABINIERI STANNO INTERROGANDO I VICINI DI CASA…

Omicidio-suicidio stanotte in uno stabile di via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro. I carabinieri sono intervenuti inizialmente per un uomo che si era lanciato dal settimo piano del palazzo: morto sul colpo un cinquantunenne italiano.

Poi i militari della Compagnia Magenta sono entrati nella casa del primo piano in cui abitava l'uomo e hanno scoperto un altro corpo senza vita, quello di un cittadino verosimilmente nordafricano, ucciso con ogni probabilità con fendenti sferrati con un paio di forbici, che sono state ritrovate e sequestrate. […]

Le chiavi dell'appartamento del primo piano sono state ritrovate addosso al 51enne. Quindi, i militari sono entrati inizialmente in casa (la porta era chiusa dall’esterno) per capire cosa fosse successo e per cercare un biglietto o qualcosa che potesse spiegare il gesto estremo. Dopo aver aperto, si sono imbattuti nel secondo cadavere, e a quel punto hanno ricollegato i due episodi.

[…] Non avendo ancora identificato il secondo morto, non è stato ancora possibile ricostruire i suoi rapporti con il cinquantunenne e chiarire il possibile movente del raid mortale. I carabinieri stanno sentendo anche i vicini per avere più informazioni possibile: qualcuno avrebbe riferito di aver sentito un violento litigio tra i due stanotte.

