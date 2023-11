28 nov 2023 10:22

A MILANO È SEMPRE CAPODANNO - QUASI TUTTE LE SERE, A MEZZANOTTE IN PUNTO, IN CITTA' VENGONO SPARATI DEI FUOCHI D'ARTIFICIO, PERCHÉ? - LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE LA QUIETE PUBBLICA VIENE DISTURBATA PER FESTEGGIARE UN COMPLEANNO, UNA LAUREA O LA NASCITA DI UN FIGLIO - A VOLTE, PERO', I FUOCHI VENGONO SPARATI DALLE BANDE CRIMINALI IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DI UN CARICO DI DROGA, COME SEGNALE DI IMPUNITA' O PER MANDARE UN MESSAGGIO AI CLIENTI - E FUORI DAL CARCERE SI USANO PER... - VIDEO