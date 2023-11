11 nov 2023 08:00

MILANO, TROPPO VIOLENTA! – CARLO VERDONE, OSPITE DI MARIA LATELLA SU SKYTG24, PARLA DELLA DISAVVENTURA VISSUTA ALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO: “HO AVUTO PAURA PIÙ CHE A ROMA. ALLE OTTO DI SERA C'ERANO DUE CHE SI STAVANO MASSACRANDO A BOTTIGLIATE. E POI UNO, UBRIACO, MI HA RINCORSO CON IL COLLO DI UNA BOTTIGLIA IN MANO E MI URLAVA COSE IN UNA LINGUA CHE NON CAPIVO. HO DOVUTO CORRERE PER SALIRE VELOCEMENTE SUL TRENO. NON SO COSA STA SUCCEDENDO A MILANO...”