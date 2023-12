MILEI, DAJE DE MOTOSEGA! – IL NEOPRESIDENTE ARGENTINO FIRMA UN DECRETO CHE NON PROROGA I CONTRATTI DI SETTEMILA DIPENDENTI PUBBLICI, IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE – IL PROVVEDIMENTO COLPIRÀ LAVORATORI DELLA CASA ROSADA (LA SEDE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA), AZIENDE PUBBLICHE E SOCIETÀ PER AZIONI A MAGGIORANZA STATALE, COME LA COMPAGNIA PETROLIFERA YPF – E IL TURBOLIBERISTA PREPARA IL TAGLIO AGLI STIPENDI DEGLI ALTI FUNZIONARI GOVERNATIVI…

JAVIER MILEI - INSEDIAMENTO COME PRESIDENTE DELL ARGENTINA - 1

(ANSA) - Il presidente argentino, Javier Milei, oggi potrebbe firmare un decreto che non proroga i contratti di almeno 7mila dipendenti pubblici assunti a gennaio e in scadenza il 31 dicembre. Il numero esatto dei licenziamenti è ancora incerto, poiché il provvedimento potrebbe colpire gli stessi dipendenti della Casa Rosada (la sede della Presidenza della Repubblica a Buenos Aires), così come aziende pubbliche e società per azioni a maggioranza statale, quali la compagnia petrolifera Ypf.

Fonti argentine affermano che i dipendenti trans e disabili assunti nell'ultimo anno non verranno licenziati, così come quelli che lavoravano per il governo da prima del 2023, nell'ambito di un processo avviato dall'ex presidente Alberto Fernández.

giuramento di javier milei da presidente 3

Intanto sale l'attesa per l'annuncio di tagli agli stipendi degli alti funzionari governativi, che dovrebbe tradursi in una riduzione fino al 15% in alcune posizioni. Il capo dello Stato ultraliberista ha convocato sessioni straordinarie del Congresso a partire da oggi fino al 31 gennaio 2024 per discutere un pacchetto di iniziative promosse dal suo esecutivo, tra cui la riforma dello Stato e dell'imposta sul reddito, nonché l'istituzione del sistema di voto unico. (ANSA).

javier milei brandisce una motosega 3 JAVIER MILEI - INSEDIAMENTO COME PRESIDENTE DELL ARGENTINA - 2 JAVIER MILEI - MEME BY EDOARDO BARALDI PROTESTE IN ARGENTINA CONTRO IL DECRETO DI DEREGULATION VOLUTO DA JAVIER MILEI